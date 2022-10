"Ślub od pierwszego wejrzenia": Marta zdradziła, ile schudła i jak dba o figurę!

"Ślub od pierwszego wejrzenia" pomógł jej odnaleźć prawdziwą miłość i podbić serce nie tylko Kamila, ale i tysięcy widzów. Dziś Izę, która wystąpiła w piątej edycji miłosnego eksperymentu TVN 7 na Instagramie śledzi ponad sto tysięcy internautów, a jej nowe zdjęcia przyprawiają ich o istny zawrót głowy. Uczestniczka "Ślubu od pierwsze wejrzenia" postanowiła zawalczyć o nową sylwetkę i choć już bardzo schudła - jak sama przyznała - jeszcze nie osiągnęła zamierzonego efektu. Co więcej, Iza zdradziła ile kilogramów udało jej się zrzucić, a ta liczba naprawdę robi wrażenie! Jak to zrobiła?! Ile schudła Iza ze "Ślubu do pierwszego wejrzenia"? Iza nieustannie zachwyca fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia" , którzy po zakończeniu emisji piątego sezonu, postanowili zamienić telewizory na ekrany smartfonów i zacząć obserwować uczestników miłosnego eksperymentu w sieci! Jak się okazuje, po programie ukochana Kamila Węgrzyna postanowiła nieco zmienić swój wizerunek. 35-latka najpierw pochwaliła się nowym zdjęciem w odmienionej fryzurze, w której była nie do poznania, a następnie oczarowała internautów stylizacją z wesela. Teraz za to fani nie mogą oderwać wzroku od figury Izy, bo uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" schudła aż... sami zobaczcie! Na ten moment 13 kg. Stosowałam tylko dietę redukcyjną. Mam problemy z kolanem, więc nie mogłam ćwiczyć z powodu bólu. Zostało mi jeszcze do zrzucenia 2 kg, by osiągnąć wymarzony cel 15 kg - zdradziła w rozmowie z portalem Dzień Dobry TVN. Iza dodała również, dlaczego zdecydowała się zwalczyć o lepszą sylwetkę. Jak się okazuje, zrobiła to nie tylko dla siebie, ale również dla... Kamila Węgrzyna! Podjęłam decyzję o...