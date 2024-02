W ostatnich latach o Izabelli Krzan mówi się całkiem sporo, a jej kariera nabrała zawrotnego tempa. Jeszcze do niedawna mogliśmy oglądać ją w "Pytaniu na śniadanie", gdzie cieszyła się ogromną popularnością. Poza tym dziennikarka od dawna jest aktywna w mediach społecznościowych, a na profilu pokazuje głównie kulisy pracy i drobne urywki z podróży. Niewiele jednak znajdziemy tam wzmianek na temat jej życia prywatnego, a tym bardziej partnera. Co zatem wiadomo o jej ukochanym?

Kim jest partner Izabelli Krzan?

Jedną z lepiej rozpoznawalnych twarzy Telewizji Polskiej bez dwóch zdań jest właśnie Izabella Krzan. Urodzona 14 lutego 1998 roku olsztynianka popularność zdobyła w 2011 roku, gdy została Miss Nastolatek Warmii i Mazur, a następie, w 2014 roku, III Wicemiss Warmii i Mazur. W 2016 z kolei została laureatką konkursu Miss Polonia i reprezentowała Polskę w konkursie Miss Universe na Filipinach.

W Telewizji Polskiej zagościła w 2017 roku, zostając prowadzącą cyklu reportaży "Lajk!" w "Pytaniu na śniadanie". Szybko jednak zaskarbiła sobie sympatię widzów, co pozwoliło jej chwytać się kolejnych projektów. W 2021 roku została jedną z gospodyń śniadaniówki TVP, a na przestrzeni lat poprowadziła m.in. Sylwestra Marzeń z Dwójką, show "Czar par" czy "Kamper Polska".

Izabella Krzan

Jej przygoda z Telewizją Polską, a w tym z "Pytanie na śniadanie", zakończyła się jednak w styczniu 2024 roku, ale już od lutego Izabella Krzan znalazła nową pracę. Poza tym prezenterka od długiego czasu jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie szczególnie chętnie pokazuje właśnie kulisy swojej pracy. Raczej niewiele uświadczymy tam prywatnych kadrów, a już w szczególności takich, na których pozowałaby razem z ukochanym.

Nie jest co prawda tajemnicą, że Izabella Krzan jest szczęśliwie zakochana, jednak ona bacznie strzeże prywatności swojej i partnera i raczej nie ma w zwyczaju pokazywać go na forum publicznym czy o nim opowiadać. Co zatem o nim wiadomo?

Izabella Krzan

Izabella skradła serce niejakiego Dominika, którego na próżno wypatrywać w show-biznesie. Swego czasu zdradziła, że mężczyzna projektuje meble, ale też interesuje się modą. Co ciekawe, często pomaga jej w doborze stylizacji.

Dużą pomocą jest mój partner, który, jako że projektuje meble, to dodatkowo zawsze zerka na portale zajmujące się modowymi trendami. Czasami coś mi podsunie, mówi: wybierz to, wybierz tamto. Bardzo go za to cenię - mówiła niegdyś dla Plejady.

Co więcej, okazuje się, że Dominik pochodzi z bardzo artystycznej rodziny. Jego tata jest profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wykłada na Wydziale Wzornictwa, a mama to znana i ceniona rzeźbiarka, a jej prace stoją przed wejściem do budynku Ufficio Primo w Warszawie. Ukochany Izabelli ma również brata, który związał się ze wzornictwem i projektowaniem użytkowym.

Izabella Krzan z partnerem Instagram@izabellakrzan