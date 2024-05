Izabella Krzan postanowiła wykorzystać piękną majówkową pogodę, by spędzić ten czas na łonie natury razem ze swoimi psami. Jednemu z internautów nie spodobało się to, że prezenterka spędza czas z psami zamiast mięć już własne dzieci. W komentarzach rozpętała się dyskusja na ten temat. 29-latka nie dała za wygraną!

Izabella Krzan dosadnie odpowiada fanom, którzy wypominają jej macierzyństwo

Początek roku dla Izabelli Krzan nie był zbyt przyjemny. 29-latka razem z innymi prowadzącymi musiała pożegnać się z prowadzeniem "Pytania na śniadanie" po tym, jak nowa koalicja rządząca przejęła stacje. To był szok i niedowierzanie dla wielu widzów, którzy wciąż tęsknią za poprzednią ekipą prowadzących. Niektórzy z nich jednak szybko otarli łzy i znaleźli sobie nowe zajęcie. W tym samym miesiącu dowiedzieliśmy się, że Izabella Krzan ma nową pracę w Kanale Zero, który stworzył Krzysztof Stanowski i wszystko wskazuje na to, że życie prezenterki układa się pomyślnie. Teraz Krzan postanowiła wykorzystać słoneczny majowy weekend do wrzucenia nowej rolki na swojego Instagrama, na którym trzyma swojego psiaka na łonie natury.

Ulubione poranki — napisała Izabella Krzan.

Jeden z internautów postanowił umoralnić Izabelle Krzan i napisał w komentarzach, że powinna ona trzymać dziecko na rękach, a nie psa. Ten komentarz szybko wywołał dyskusje. Prezenterka nie pozwoliła na to, by ktoś dyktował jej, jak ma żyć.

To nie piesek powinien być na rękach a dzidzia pani Izo — napisał jeden z internautów.

Powinno to być jeszcze więcej piesków panie Marku — odpwoiedziała Krzan.

Bo tak zostaliśmy stworzeni. Śmieszą mnie ludzie co mają pieski zamiast normalnej rodziny — napisał kolejny internauta.

A mnie śmieszą mężczyźni, którzy obcym kobietom wyznaczają termin na dziecko. Nie martwicie się o moje możliwości reprodukcyjne! Na dzieci tez przyjdzie czas — odpowiedziała prezenterka.

AKPA/Gałązka

Większość internautów jednak doceniła nagranie byłej prowadzącej "Pytanie na śniadanie" i życzyła jej udanej majówki.

Super, pięknie. Dobrego majowego weekendu Iza

Izabella jesteś przepiękna. Super rolka piękności. Miłego dnia

Udanej i miłej majówki Iza — czytamy dalej w komentarzach.

