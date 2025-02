Izabella Krzan to prawdziwa ulubienica widzów, którzy jeszcze jakiś czas temu witała widzów w "Pytaniu na śniadanie". Po zwolnieniach w TVP fani mogli oglądać ją w "Kanale Zero", a teraz nadszedł czas na kolejne zmiany. Co zapowiedziała Iza Krzan i jak zareagowali na to widzowie? Prezenterkę czekają ogromne wyzwania!

Izabella Krzan odchodzi z Kanału Zero – dołącza do TVN

Polski świat telewizji znowu żyje głośnym transferem! Izabella Krzan, znana i lubiana prezenterka, ogłosiła swoje odejście z Kanału Zero. Decyzja ta wywołała niemałe poruszenie wśród widzów i fanów. Teraz Krzan rozpoczyna nowy etap kariery, gdzie czekają na nią nowe wyzwania i projekty. Izabella Krzan oficjalnie zakończyła współpracę z Kanałem Zero. Informacja ta została potwierdzona w programie na żywo, gdzie Krzan osobiście pożegnała się z widzami oraz zespołem stacji:

Prawda jest taka, kochani, że rzeczywiście odchodzę z Kanału Zero - przekazała Iza Krzan.

Podczas ostatniego wydania programu doszło do nieoczekiwanej sytuacji – do studia wszedł Krzysztof Stanowski, twórca Kanału Zero, który nawiązał do decyzji prezenterki. Jego obecność zaskoczyła widzów, a samo wydarzenie wywołało duże emocje wśród fanów stacji. Krzysztof Stanowski odniósł się do odejścia Izabelli Krzan, potwierdzając, że prezenterka otrzymała nową propozycję zawodową. Podkreślił, że rozumie jej decyzję i życzy jej powodzenia w dalszej karierze:

Izuniu, spełniaj marzenia - przekazał Stanowski.

Gdzie będzie pracować Izabella Krzan? Spore zaskoczenie

Po opuszczeniu Kanału Zero Izabella Krzan ma dołączyć do zespołu TVN. Choć szczegóły jej nowej roli nie zostały jeszcze ujawnione, wiadomo, że będzie związana z programami TVN Style:

Szefowa Lidia Kazen (dyrektorka kanałów TVN - przyp.) jest podekscytowana i wiąże z nią wielkie nadzieje. Bo teraz Iza wraca jako o wiele bardziej doświadczona prezenterka, po latach pracy w Telewizji Polskiej i Kanale Zero. Dlatego szykowane są dla niej nowe formaty na głównej antenie, zarówno stałe, jak i okolicznościowe. Iza dołącza też do rodziny ''Dzień Dobry TVN'' - przekazał informator ''Świata Gwiazd''.

Widzowie i fani Krzan z niecierpliwością czekają na jej dalsze kroki w TVN. Przypomnijmy, że jesienią ubiegłego roku Izabella Krzan prowadziła program "Dobry wieczór" w TVN Style. Czym prezenterka zaskoczy widzów teraz? Jej decyzja wywołała szerokie reakcje w mediach i na portalach społecznościowych:

Chyba nigdy nie było mi tak smutno przy roszadach tego typu. Iza jesteś super! Powodzenia

Iza, bez Ciebie to już nie będzie to samo

Jedna z lepszych prowadzących

Odejście Izabelli Krzan z Kanału Zero i jej nowy etap kariery w TVN to jedno z najgorętszych wydarzeń w polskich mediach. Jakie projekty czekają na prezenterkę? O tym przekonamy się już wkrótce!

