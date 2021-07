Izabella Krzan pokazała najnowsze zdjęcia z ukochanym z bardzo specjalnej okazji! Posypały się życzenia

Czy Izabella Krzan niedługo dołączy do ekipy prowadzących "Pytania na śniadanie"? Według medialnych doniesień, decyzja ma zapaść jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Piękna modelka jest już znana widzom z innych programów TVP, chociaż tym najważniejszym jest "Koło Fortuny". Izabellę w sieci śledzi już prawie 200 tysięcy osób! Czym przyciągnęła do siebie aż tak dużą publiczność? Jedno jest pewne, Izabella Krzan jest jedną z najpiękniejszych Polek, a na jej profilu na Instagramie nie brakuje seksownych zdjęć. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień! Zobacz także: Iza Krzan nową prowadzącą "Pytania na śniadanie"?! Zajmie miejsce największej gwiazdy śniadaniówki!? Gorące zdjecia Izabelli Krzan. Piękna modelka dołączy do "Pytania na śniadanie"? W "Pytaniu na Śniadanie" ostatnio roi się od zmian! W przeciągu ostatnich kilku miesięcy znacznie zmienił się skład prezenterów, którzy witają nas co rano w domach z ekranów telewizorów. Swoje debiuty niedawno miały Małgorzata Opczkowska oraz Katarzyna Cichopek, ale wygląda na to, że niedługo do obsady dołączy także Izabella Krzan! Iza świetnie sprawdza się w "Kole fortuny" oraz jako prowadząca imprezy TVP. Jest naturalna, lubiana przez widzów, a przy tym bardzo profesjonalna - cytował informatora "Super Express" Izabella Krzan doskonale wie, jak wykorzystać swoje pięć minut, a praca przy teleturnieju faktycznie przyniosła jej sporą sympatię widzów. Decyzja o tym, czy faktycznie dołączy do obsady ma zostać podjęta jeszcze przez świętami. Modelka jest bardzo aktywna na Instagramie i chętnie dzieli się swoimi seksownymi zdjęciami. Na ujęciach z wakacji z dumą prezentuje swoją idealną sylwetkę oraz długie nogi. Fani nie szczędzą jej...