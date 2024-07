Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński pokazali nagranie z bożonarodzeniowego wyjścia. Gwiazda Polsatu zachwyciła wieczorową kreacją.

Małżonkowie zachwycili nie tylko kreacjami ale przede wszystkim swoją relacją. Ależ oni się kochają.

Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński w tym roku obchodzili już 10. rocznicę ślubu. Ich miłość z roku na rok tylko przybiera na sile i chociaż nie wszystkim podoba się ich relacja, nie zamierzają się tym przejmować, a już tym bardziej niczego nikomu udowadniać. Niedawno medialną aferę wywołała Paulina Smaszcz, uderzając w gwiazdę Polsatu i sugerując, że "zrobiła sobie dzidziusia z milionerem". I chociaż sama Izabela Janachowska nie puściła tego płazem, głos zabrał Krzysztof Jabłoński i stanął w obronie żony.

Fani Krzysztofa Jabłońskiego i Izabeli Janachowskiej uwielbiają oglądać ich razem i zazdroszczą uczucia, które ich połączyło. Milionerzy właśnie wzięli udział w bożonarodzeniowej imprezie. Izabela Janachowska opublikowała urocze nagranie, na którym nie szczędzi czułości ukochanemu i w cytując klasyk świąteczny Mariah Carey wyznaje:

All I want for Christmas is you ❤️