Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński już od kilku lat tworzą szczęśliwy związek. Zakochani powiedzieli sobie "tak" ponad osiem lat temu, a od trzech lat spełniają się w roli rodziców. Izabelę Janachowską i Krzysztofa Jabłońskiego łączy prawdziwa miłość, ale również im zdarzają się kłótnie. Para w wywiadzie dla magazynu "Party" opowiedziała o swojej największej awanturze! (...) musiałem poprosić o przebaczenie- zdradza mąż gwiazdy Polsatu. Sprawdźcie, co zdradzili w wywiadzie! O co kłócą się Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński? Krzysztof Jabłoński po raz pierwszy zobaczył Izabelę Janachowską w programie "Taniec z Gwiazdami". Piękna tancerka od razu wpadła mu w oko i spróbował się z nią umówić. Pomimo dzielącej ich różnicy wieku szybko pojawiło się miedzy nimi prawdziwe uczucie. Co ciekawe, para trzy tygodnie po pierwszej randce zamieszkała razem, a w tym roku Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński świętowali 10 rocznicę swojego związku. Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński tworzą jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie, ale nawet im zdarzają się kłótnie. O co się sprzeczają? Z Izą kłócimy się głównie o to, kto kogo bardziej kocha, i zawsze to ja muszę zaparzyć poranną herbatę, żeby udowodnić, że kocham ją bardziej- w wywiadzie dla "Party" zdradził Krzysztof Jabłoński. Zobacz także: Ile włożyć do koperty na wesele podczas wysokiej inflacji? Izabela Janachowska radzi! Krzysztof Jabłoński i Izabela Janachowska nie ukrywają, że tylko raz zdarzyła się im naprawdę poważna awantura. Mąż gwiazdy Polsatu przyznaje, że musiał wtedy prosić o wybaczenie. - Raz nie odzywaliśmy się do siebie przez dwa dni i to był nasz rekord- zdradził Krzysztof Jabłoński. - Dla mnie...