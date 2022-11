Izabela Janachowska zaskoczona zachowaniem syna. Pokazała, jak Chris chodzi w butach na obcasie!

Izabela Janachowska opublikowała w sieci nowe, piękne zdjęcia z synem i zdradziła, czego już nie może się doczekać! Prowadząca takie hity jak: "Śluby marzeń", "W czym do ślubu" czy "Nie opuszczę cię aż do ślubu" została mamą 10 maja br. Na świecie pojawiło się wówczas pierwsze dziecko Izabeli Janachowskiej i jej męża Krzysztofa Jabłońskiego. Gwiazda TVN urodziła syna, który otrzymał imiona Christopher Alexander. Szczęśliwa mama chętnie pokazuje fanom zdjęcia swojego dziecka, a dziś opublikowała jego najnowsze fotki! Izabela Janachowska z synem na zdjęciach Izabela Janachowska opublikowała na Instagramie nowy wpis, w którym informuje, że od narodzin jej syna minęło już dziesięć tygodni. Pod wpisem pojawiły się piękne zdjęcia dumnej mamy i jej pociechy. Izabela Janachowska zdradziła, że już nie może doczekać się kiedy jej syn po raz pierwszy powie "mama"! Już od 10 tygodni jestem Mama 🤗 Nie mogę się doczekać kiedy pierwszy raz usłyszę MAMA albo lepiej KOCHAM CIĘ MAMA 😜- napisała na swoim profilu. Internauci są zachwyceni widokiem śpiącego dziecka w ramionach swojej mamy. Co piszą fani Izabeli Janachowskiej? - Aaaa jaka cudowna 😍😍😍 Piękna mama i piękny synek! 😍 - Mama piękna, a synek jeszcze piękniejszy😍♥️ - Cudowne zdjęcia 😍- komentują internauci. Zobaczcie sami, jak teraz wygląda synek Izabeli Janachowskiej! Przypominamy, że młoda mama powoli zaczyna planowanie chrzcin chłopca. Uroczystość ma się odbyć we wrześniu. Chcieliśmy zrobić je wcześniej, jeszcze w lipcu, ale na razie brakuje nam na to czasu - Izabela Janachowska mówiła ostatnio w rozmowie z magazynem "Party". Spójrzcie na nowe zdjęcia synka gwiazdy TVN! Izabela Janachowska z synem. ...