Paulina Smaszcz nie przeprosi Izabeli Janachowskiej i Iwony Pavlović: "Chyba one mnie"

Konfliktem Pauliny Smaszcz z Izabelą Janachowską i Iwoną Pavlović w ostatnim czasie żył cały internet. Chociaż panie wyrzuciły już sobie, co mają sobie wzajemnie do powiedzenia, internauci domagają się kolejnych interakcji. Jedna z fanek napisała byłej żonie Macieja Kurzajewskiego, że powinna "przeprosić panią Izabelę i Iwonę Pavlović":

Chyba one mnie - odpisała dosadnie Paulina Smaszcz.

Będzie kolejna część afery?

Paulina Smaszcz o Izabeli Janachowskiej i Iwonie Pavlović

Po tym, jak Izabela Janachowska i Iwona Pavlović zdecydowały się wypowiedzieć na temat zachowania Pauliny Smaszcz względem Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek, w mediach wybuchła afera. Paulina Smaszcz w rozmowie z Anną Zeidler-Ibisz zapytała: "Co to są za ekspertki?". By chwilę później rzucić kilka gorzkich słów, które skończyły się mocną awanturą.

Panie nie szczędziły sobie naprawdę mocnych uszczypliwości. Paulina Smaszcz zarzuciła Izabeli Janachowskiej, że ta "wyszła za milionera, by strzelić sobie z nim dzidziusia". Prezenterka Polsatu nie wytrzymała i od razu odbiła piłeczkę. "Napisałaś SMS-a: "Iza, szukam faceta, może Krzysiek ma kolegów?". Jedynie Iwona Pavlović nie zdecydowała się nakręcać spirali a na słowa Pauliny Smaszcz, że "rozbiła rodzinę mężczyzny z trojgiem dzieci" odpowiedziała, że "to nie jej zmartwienie i ma szczęśliwe życie". Okazuje się jednak, że niektórzy fani domagają się od Pauliny Smaszcz przeprosin dla koleżanek z branży. Dziennikarka nie pozostawiła tego bez komentarza.

Paulina Smaszcz mimo głośnej afery nie przestaje działać. Właśnie poinformowała, że jedzie na nagranie nowego wywiadu dla TVN, gdzie będzie rozmawiała o Polkach w połowie biegu życia, ich zdrowiu, wartościach i braku wsparcia w macierzyństwie. Ta inicjatywa spodobała się internautom, ale jedna z fanek nawiązała do awantury z Izabelą Janachowską i Iwoną Pavlović:

I taką panią Paulinę Smaszcz chcę widzieć i słyszeć... Gdyby tylko pani zdecydowała się przeprosić panią Izabelę i Iwonę Pavlović byłoby git, a co do cichokurzopków? To powiem jedno... Czasami, żeby rozwiązać problem wystarczy przestać w nim uczestniczyć i tyle... I nie pisze z fejk konta.

Paulina Smaszcz od razu zareagowała, twierdząc, że to jej należą się przeprosiny:

Chyba one mnie, bo pierwsze mnie obraziły, a ja nie dam sobie dmuchać w kaszę

Myślicie, że Paulina Smaszcz i Izabela Janachowska a także Iwona Pavlović dojdą do porozumienia i wyciągną do siebie ręce po głośnej awanturze? A może padło zbyt wiele mocnych słów by to odkręcić?

