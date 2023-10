28 czerwca 2014 roku Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński powiedzieli sobie "sakramentalne tak". Dziś tancerka i starszy o 27 lat biznesmen świętują więc dziewiątą rocznicę ślubu. Zagraniczny wyjazd? Nic z tych rzeczy - para postanowiła celebrować ją w... domu, oczywiście z synem, Christopherem. Przy okazji tancerka i prezenterka zdradziła, co dostała od męża. Zobaczcie sami.

Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński pobrali się w 2014 roku w jednym z luksusowych hoteli w Iławie. Było to towarzyskie wydarzenie roku - wśród gości nie zabrakło gwiazd, m.in. Marka Włodarczyka czy Roberta Kochanka. Panna młoda miała aż 7 druhen ubranych podobnie, a sama tego dnia czarowała w aż trzech kreacjach ślubnych.

Teraz para świętuje 9. rocznicę ślubu - oczywiście w romantyczny sposób. Zobaczcie, jak!

Izabela Janachowska na swoim InstaStories pokazała, jaki prezent otrzymała od męża z okazji rocznicy ślubu - było to kilka bukietów białych róż, a dokładnie 108, czyli po jednej za każdy miesiąc małżeństwa.

Do kwiatów był dołączony liścik od Krzysztofa Jabłońskiego, który został opublikowany na stronie weddingdream.com:

To oczywiście nie koniec! Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński zjedli romantyczną kolację, ale tym razem w... domu:

Mąż zaprosił dziś do najbardziej intymnej restauracji świata - pisała Janachowska.

Co zjedli?

Jak wielokrotnie nam opowiadali, wtedy także Krzysztof zabiegał o względy Izy w najlepiej znany ludzkości sposób: przez żołądek, do serca. Czy dziś na talerzu pojawiły się te same dania, które jedli 10 lat temu? Tego nie chcieli nam zdradzić - czytamy na stronie weddingdream.com, należącej do Izabeli Janachowskiej.