Krzysztof Jabłoński staje w obronie Janachowskiej. "Udowodnię ci kłamstwo" - zapowiada Paulinie Smaszcz

Konflikt między Izabelą Janachowską, a Pauliną Smaszcz rośnie w siłę. Obie panie nie szczędzą w swoją stronę mocnych komentarzy, a w sprawę postanowił włączyć się również mąż prowadzącej "Taniec z Gwiazdami". Po tym, jak Krzysztof Jabłoński dał Paulinie Smaszcz ultimatum, grożąc, że medialna wojna z jego żoną zakończy się w sądzie, dziennikarka ubiegła go pismem od prawnika. Teraz w rozmowie z mediami zdobyła się na szczere wyznanie na temat biznesmena. Paulina Smaszcz odgraża się mężowi Izabeli Janachowskiej Po tym, jak Paulina Smaszcz ostro skomentowała małżeństwo Izabeli Janachowskiej , mówiąc wprost "Wychodzi za milionera, czyli strzela sobie z nim dzidziusia", pomiędzy paniami rozpętała się prawdziwa medialna wojna. Izabela Janachowska w mocnych słowach skomentowała zachowanie koleżanki z show-biznesu, a w konflikt między prezenterkami angażuje się coraz więcej gwiazd. Najpierw na awanturę Janachowskiej i Smaszcz zareagowała Katarzyna Cichopek . Później dołączyły również m.in. Joanna Koroniewska, Małgorzata Heretyk czy Ewa Minge. Także mąż Izabeli Janachowskiej nie był obojętny na obrazę dobrego imienia swojej żony. Krzysztof Jabłoński zagroził Paulinie Smaszcz sądem . Jeżeli do jutra nie zobaczę sprostowania na Twoim profilu, to przekazuję sprawę do mojego adwokata - pisał wzburzony na Instagramie Pauliny Smaszcz. Również Paulina Smaszcz postanowiła podjąć poważne prawne kroki. W rozmowie z mediami wyznała również, że nie boi się słów Krzysztofa Jabłońskiego. - Trwa wymiana zdań między naszymi prawnikami. Niech mi pan wierzy, mnie nie pokonała choroba, nie pokonało mnie wiele rzeczy, ja się pana Krzysztofa nie boję - przyznała Paulina Smaszcz w rozmowie z portalem "Świat Gwiazd". Zobacz także: Paulina Smaszcz też grozi...