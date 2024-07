Izabela Janachowska zasłynęła dzięki udziałowi w "Tańcu z Gwiazdami". Popularność zdobyta w programie procentuje do dziś, bo Janachowska jest często zapraszana na salony. Ostatnio została też twarzą kampanii włoskiej firmy kosmetycznej. Przypomnijmy: Janachowska została twarzą włoskiej marki

Szeroko komentowany w mediach jest również związek Izabeli z miliarderem Krzysztofem Jabłońskim. Para zaręczyła się kilka miesięcy temu i już planuje ślub, który ma się odbyć latem przyszłego roku. Janachowska w weekend była gościem w "Pytaniu na Śniadanie", gdzie zdradziła kilka szczegółów odnośnie ceremonii.

Oczywiście poznał zamysł całej imprezy i absolutnie mu to odpowiada, nie mniej jednak część tego scedował na mnie z uwagi na brak czasu. Są dwie koncepcje jeśli chodzi o miejsce ślubu, skrajnie różne. Jeden to jest ślub, który ma się odbyć w Polsce, a drugi bardziej poruszamy się w klimatach europejskich. Ja gdzieś tam bardzo sobie cenię klasykę, elegancję, minimalizm w takich imprezach. Nie do końca kręcą mnie kolorowe kwiatki, takie rzeczy, tak że bardzo stonowanie - wyznała.