Izabela Janachowska już od 8 lat jest szczęśliwą żoną Krzysztofa Jabłońskiego, z którym doczekała się synka, Christophera. Gwiazda jest świetną mamą, która pomimo wielu obowiązków zawodowych jest doskonale zorganizowana i potrafi łączyć pracę z macierzyństwem. Synek Izabeli Janachowskiej w maju tego roku skończył już 3 latka - czy niedługo chłopiec doczeka się rodzeństwa? Sprawdźcie, co na ten temat powiedziała gwiazda!

Izabela Janachowska to zdecydowanie jedna z najbardziej lubianych gwiazd w naszym rodzimym show-biznesie. Jej konto na Instagramie śledzi setki tysięcy internautów, a współprowadząca "Taniec z gwiazdami" chętnie dzieli się nowymi zdjęciami i relacjami ze swoimi fanami. Na jej profilu pojawiają się zdjęcia związane zarówno z jej życiem zawodowym, jak i prywatnym. Izabela Janachowska często zachwyca fanów pięknymi zdjęciami z rajskich wakacji, na których nie brakuje również jej uroczego synka, Christophera! W rozmowie z portalem Plotek.pl gwiazda wyjawiła, że bardzo cieszy się, że jej pociecha tak docenia każdy rodzinny wyjazd.

- To, co mnie bardzo cieszy, to fakt, że Chris jest wreszcie w takim wieku, że bardzo cieszy się wakacjami. Rozumie, że jest to wyjątkowy czas. Jest mama i tato. Nikt nie wychodzi do pracy. Potrafi też korzystać z tych rzeczy na wakacjach - wyjawiła Izabela Janachowska.

Choć mały Chris na wakacjach zawsze świetnie się bawi razem ze swoimi rodzicami, to czy jednak chłopiec nie chciałby dzielić tego czasu również z... młodszym rodzeństwem? Izabela Janachowska szczerze odpowiedziała!

- On jest za mały, Chyba nie zdaje sobie sprawy, że mógłby mieć rodzeństwo. Nie, tak nie kuma chyba tego. Czasami my jego pytamy: Hej, chciałbyś mieć braciszka, siostrzyczkę? On wtedy odpowiada: Nie. (Śmiech). (...) Mój mąż powiedział do niego wtedy: Christopher, ty jesteś egoistą, a on na to: Tak, jestem egoistą - dodała rozbawiona Izabela Janachowska.