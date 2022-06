Izabela Janachowska odsłoniła brzuszek! "Sexy mama" komentują fani

Sylwia Przybysz razem ze swoim partnerem, dziećmi i rodzicami już od kilku dni wypoczywa na wakacjach. Piosenkarka i Jan Dąbrowski chętnie publikują w sieci zdjęcia z wyjazdu i pokazują, jak się bawią podczas urlopu. Sylwia Przybysz pokazała na Instagramie m.in. fotkę na której pozuje w seksownym, różowym kostiumie kąpielowym. Młoda mama zachwyciła szczupłą figurą! Sylwia Przybysz szczerze o swojej wadze po ciąży Sylwia Przybysz w styczniu 2020 roku po raz pierwszy została mamą. Młoda gwiazda miała 21 lat kiedy na świecie pojawiła się jej pierwsza córka Pola. Nieco ponad rok później piosenkarka urodziła drugą córeczkę, Nelę - dziewczynka urodziła się w marcu b.r. Chociaż od porodu minęło zaledwie kilka miesięcy to Sylwia Przybysz już zachwyca figurą. Piosenkarka opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie na którym pozuje z córką, ale chyba wszyscy patrzą głównie na jej figurę. Sylwia Przybysz w różowym bikini wygląda obłędnie! Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Sylwia Przybysz (@sylwiaprzybysz) Internauci są zachwyceni szczupłą figurą młodej mamy. Pod zdjęciem Sylwii Przybysz pojawiło się sporo komentarzy: - Super figura 👏👏👏😍 - Taka piękna figura po dwóch ciążach to marzenie ❤ - Zazdroszczę tak wyglądać po porodzie 😍👌- piszą fani. Sylwia Przybysz nie tylko pokazała, jak prezentuje się jej figura, ale zdradziła również, ile teraz waży! Aktualnie ważę 62 kilo i nie jest to jakoś turbo dużo, ale jest to 10 kilo więcej...