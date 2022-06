Izabela Janachowska bez makijażu i idealnej fryzury. W komentarzach poruszenie 

Izabela Janachowska w seksownym bikini na basenie. Wróciła już do formy po ciąży?

Izabela Janachowska zachwyca świetną figurą po ciąży! Gwiazda TVN została mamą zaledwie kilka miesięcy temu. Prowadząca takie programy jak "Panny młode ponad miarę" czy " Śluby marzeń" urodziła dokładnie 10 maja br. Na świecie pojawił się wówczas synek ekspertki od ślubów i jej męża Krzysztofa Jabłońskiego, Christopher Alexander. Chłopiec ma już pięć miesięcy i właśnie wypoczywa z rodzicami na ich pierwszych wspólnych wakacjach. Całą rodziną wybrali się do Dubaju, a młoda mama chętnie publikuje w sieci zdjęcia z wyjazdu. Teraz pokazała swoje zdjęcie z kostiumie kąpielowym! Izabela Janachowska wróciła już do formy po ciąży? Zdecydowanie tak! Izabela Janachowska pokazała zdjęcia z wakacji Zaledwie kilka dni temu świetną figurą po ciąży pochwaliła się Agnieszka Kaczorowska, która została mamą trzy miesiące temu. Teraz swoją szczupłą i zgrabną sylwetkę pokazała również Izabela Janachowska. Gwiazda TVN opublikowała urocze zdjęcia z synem a przy okazji zdradziła, jak prezentuje się w dwuczęściowym kostiumie kąpielowym! Wyjątkowo dużo czasu na tych wakacjach spędzamy w wodzie 🏊‍♂️ Pływamy, schniemy, pływamy, schniemy i tak wkoło... jest super 👍- Izabela Janachowska napisała pod fotkami. Jak na zdjęcia Izabeli Janachowskiej zareagowali internauci? Fani byli zachwyceni świetną figurą młodej mamy. - Jaką ma Pani cudną figurę po ciąży 😎 - Piękna mama 😍❤️ - Przepiękna figura! 😍- komentowali fani. Zobaczcie sami, jak w kostiumie kąpielowym prezentuje się młoda mama! My mówimy WOW! Zobacz także: Dlaczego Izabela Janachowska musiała odejść z "Tańca z gwiazdami"? Jak sobie z tym poradziła? Izabela Janachowska pokazała zdjęcia z wakacji. Gwiazda...