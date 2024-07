Już jesienią widzowie zobaczą nowy program TVN - "Azja Express". W show pojawi się sporo gwiazd, a wśród nich Iza Miko. Aktorka poleciała do Azji w parze z Leszkiem Stankiem.

Postanowiliśmy zapytać gwiazdę, jak poradziła sobie w ciężkich warunkach panujących w programie - uczestnicy muszą bowiem przebyć wyznaczoną trasę mając do dyspozycji zaledwie 1 euro na osobę. Iza Miko w rozmowie z Party.pl zdradziła, czego obawiała się najbardziej.

Jestem weganką, więc nie bardzo miała co jeść tam. Moja dieta to ryż i arbuz. Więc byłam głodna i za mało miałam siły - przyznała nam Iza Miko. - Druga rzecz to było noszenie plecaka. Nie zdawałam sobie sprawy, że będą takie trasy i że tyle będziemy musieli z buta iść, pod górkę, biec. A ja mam bardzo chory kręgosłup od tańca, więc takich rzeczy mi nie wolno robić.