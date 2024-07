1 z 7

Dwa tygodnie temu informowaliśmy was, że Isis Gee, która zmieniła pseudonim na Tamara Gee, wraca do show-biznesu. Piosenkarka intensywnie pracuje nad nową płytą, której premiera ma odbyć się w najbliższe Walentynki. Wcześniej jednak udało jej się sfinalizować inny projekt - wypuściła własną linię kosmetyków do makijażu.

Kilka dni temu Tamara pojawiła się na światowej premierze kolekcji makijażu Nebu Milano. Produkty włoskiej marki są wyjątkowe ze względu na swoje opakowania, które zostały zrobione z 24 karatowego złota. Event z udziałem ambasadorki firmy odbył się w ekskluzywnej perfumerii Mazzolari w jednym z mediolańskich domów towarowych.

Na wydarzeniu piosenkarka pozowała ubrana w krótką mini w towarzystwie męża Adama. Sukienka którą miała na sobie podkreśliła jej długie nogi oraz piersi. Niestety, kreacja zbyt mocno odsłoniła szerokie ramiona gwiazdy. Sporo wątpliwości mamy także co do zbyt długich włosów Tamary sprawiających wrażenie sztucznych.

Teraz czekamy aż Tamara wróci do Polski na salony. Tęsknicie za nią?

