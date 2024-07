Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan pochwalili się bardzo intymnym zdjęciem na Facebooku. Para całuje się w bardzo namiętny sposób. Fani są zaskoczeni gorącą fotką i od razu podzieli się swoimi opiniami. Niektórzy są za, niektórym taka wylewność pary przeszkadza.

Intymne zdjęcie Rozenek i Majdana

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan mają swoje oficjalne konta na Facebooku od niedawna. Zdobywają jednak coraz więcej fanów, a to wszystko m.in. dzięki takim fotkom. Ponadto, pokazują jak wygląda ich życie prywatne, co robią w wolnych chwilach. Niedawno wybrali się na koncert Lady Pank. Jedna z piosenek zainspirowała ich do gorącego zdjęcia:

Zawsze tam gdzie Ty ❤ - podpisali fotkę Radek i Małgorzata.

My jesteśmy pod wrażeniem. Ale czy takim sposobem zdobędą więcej fanów?

Małgorzata Rozenek całuje się z Radosławem Majdanem.

Para aktywnie promuje swoje profile na Facebooku.