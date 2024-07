Anna i Robert Lewandowscy w ostatnim czasie bardzo rozpieszczają fanów i na ich profilach aż roi się od wspólnych fotek. Możemy nie tylko zobaczyć, jak małżonkowie spędzają czas z córkami, ale i sami. "Lewa" zdecydowała się upublicznić gorący kadr z jej mężem, w oczy od razu rzuca się odważny gest Roberta.

Anna i Robert Lewandowscy już od ponad dwóch lat mieszkają w słonecznej Hiszpanii, gdzie "Lewy" jest piłkarzem kultowego klubu FC Barcelona, a Ania zakochała się w sensualnym tańcu, jakim jest bachata. Wygląda na to, że małżonkowie na dobre zadomowili się w tym słonecznym kraju, a Ania Lewandowska zdecydowała się otworzyć studio, w którym połączy wszystkie swoje pasje. Po Euro 2024 małżonkowie w końcu mają dla siebie więcej czasu i chętnie pokazują w sieci, jak spędzają wspólnie czas. Ostatnio widzieliśmy, jak Robert Lewandowski rozpieszcza żonę, a teraz Ania pochwaliła się w sieci nowym kadrem z mężem.

Anna Lewandowska opublikowała na swoim Instagramowym koncie, gdzie śledzi ją 5,6 miliona osób, odważny kadr z Robertem Lewandowskim. Zazwyczaj para nie dodawała na swoje profile takich zdjęć, jednak w tym przypadku zdradziło ich lustro, a dokładniej to, co się w nim odbija.

Na zdjęciu widzimy, jak Anna Lewandowska przytula się do Roberta, jednak piłkarz tym razem nie zamierzał tylko odwdzięczyć uścisku, ale śmiało złapał żonę za pośladek! Takich kadrów w wykonaniu Ani i Roberta to jeszcze nie widzieliśmy!

W ostatnim czasie zakochani zdecydowali się uraczyć fanów, także zdjęciem, na którym prezentują swoje wysportowane sylwetki. Trzeba przyznać, że treningi Ani i Roberta nie poszły na marne i małżonkowie mają nienaganne figury.

Fani nie mogli wyjść z podziwu, patrząc na zakochanych.