Doda w rozmowie z Faktem.pl wypowiedziała się na temat Dagmary Kaźmierskiej, o której znów jest głośno za sprawą programu "Dagmara szuka męża". Okazuje się, że artystka ma dla celebrytki ważną radę. Sama ma już ma już spore doświadczenie w programach telewizyjnych i podobnym formacie "Doda. 12 kroków do miłości".

Doda ostrzegła Dagmarę Kaźmierską z "Królowych życia"!?

Doda niedawno wzięła udział w dość zaskakującym eksperymencie "Doda. 12 kroków do miłości", który jak twierdzi artystka, wiele jej uświadomił. Teraz na udział w podobnym formacie zdecydowała się Dagmara Kaźmierska, która wróciła do show-biznesu w wielkim stylu i poszukuje męża. Doda, w rozmowie z "Faktem", ostrzega celebrytkę przed niejasnymi intencjami niektórych mężczyzn, którzy zgłaszają się do tego typu programów, ale nie po miłość, a popularność.

'Dagmara szuka męża'? Nie wiem, czy to się uda. Nie wiem, czy szukanie męża w reality show ma sens, bo wszyscy udają przed kamerami. Nigdy nie wiadomo, czy ktoś, kto szuka miłości, czy atencji i sławy jako osoba, która przychodzi do programu zupełnie nieznana nikomu powiedziała wprost Doda.

Doda zdradza, że jej program miał inne założenie niż znalezienie męża i mówi wprost, że chciała w nim uświadomić innym, że znalezienie miłości wcale nie jest łatwe dla kobiety z pozycją i pieniędzmi.

Moje show nie polegało na tym, żeby znaleźć mi męża. Było eksperymentem, który polegał na tym, żeby pokazać, jak kobiety, które mają super pozycję, ułożone życie zawodowe i własne pieniądze, nie mogą sobie znaleźć partnera. To jest bardzo aktualny problem społeczny. dodała Doda.

