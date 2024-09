To rok wielkich zmian w telewizji. Wszystkie duże stacje postanowiły sięgnąć po nowe twarze i odświeżyć najpopularniejsze formaty, a także wzbogacić ramówki o nowe programy. Skorzystała na tym m.in. Joanna Koroniewska, która dołączyła do TVN. Aktorka poprowadzi debiutancką produkcję o wnętrzach. Co ciekawe, w stacji zobaczymy też jej męża Macieja Dowbora, który niedawno odszedł z Polsatu. Dziennikarz stał się członkiem ekipy „Dzień dobry TVN”. Małżeństwo cały czas wspólnie bawi internautów w mediach społecznościowych.

Joanna Koroniewska zareagowała na niestosowny komentarz

Niedawno Joanna Koroniewska opublikowała na Instagramie nagranie, na którym promuje jedną z platform streamingowych. Warto zauważyć, że profil aktorki obserwuje już blisko 800 tys. użytkowników. Gwiazda, która często pokazuje się bez makijażu i filtrów, tym razem również postawiła na naturalny wygląd. Niestety pod wideo pojawiło się kilka niestosownych uwag.

Joanna Koroniewska, Maciej Dowbor VIPHOTO/East News

Ona wygląda, jakby miała z 60 lat – napisał pewien internauta.

Aktorka nie pozostała obojętna na komentarz. Zareagowała – jak to ma w zwyczaju – spokojnie i z klasą.

„Ona” ma imię i jej nie obserwujesz, więc co cię to obchodzi? – zapytała Koroniewska.

To jednak nie koniec. Z czasem dyskusja między nową gwiazdą TVN a internautą się rozwinęła. Użytkownik stwierdził, że jako osoba publiczna aktorka powinna być przygotowana na krytykę. Koroniewska natomiast zauważyła, że jest różnica między konstruktywną uwagą a chamstwem.

To nie jest krytyka, to chamstwo. Ja i wiele innych osób widzimy tę znaczącą różnicę – dodała.

Wkrótce odezwali się inni. Kolejna internautka stanęła w obronie autora wspomnianego wcześniej komentarza. Również doczekała się odpowiedzi żony Macieja Dowbora.

Joanna Koroniewska VIPHOTO/East News

Dlaczego czyjaś opinia, że ktoś wygląda starzej, jest chamstwem? – zapytała użytkowniczka.

Nikt tutaj nie wstydzi się wieku. Proszę przeczytać ten komentarz ze zrozumieniem. Pozdrawiam – odparła Koroniewska.

Niestety nie po raz pierwszy aktorka mierzy się z krzywdzącymi uwagami, chociaż – w przeciwieństwie do wielu celebrytów i influencerów – stara się nie budować fałszywego wizerunku, opartego na nierealnych standardach. Przypomniała o tym niedawno, zaraz po ramówce TVN Joanna Koroniewska ogłosiła, że wybiera inną drogę.

