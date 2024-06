Joanna Koroniewska, jak większość celebrytów musi mierzyć się z krytycznymi komentarzami internautów. Najczęściej osoby publiczne starają się nie reagować na tego typu przytyki, ale tym razem Joanna Koroniewska nie wytrzymała i odpowiedziała internautom na ich przykre uwagi. Zobaczcie, co napisała aktorka.

Joanna Koroniewska odpowiada na nieprzychylne komentarze

Joanna Koroniewska jest polską, cenioną aktorką, która od lat tworzy związek z Maciejem Dowborem. W ostatnim czasie w życiu prezentera wiele się zmieniło, ponieważ zrezygnował on z pracy w Polsacie. Nieoficjalnie mówi się o tym, że Maciej Dowbor zacznie pracę w TVP. Jednak to nie jedyne rozterki, a jakimi muszą mierzyć się Dowborowie. W poniedziałek do sieci trafił obszerny wpis Joanny Koroniewskiej, która zdobyła się na odwagę i odniosła się do wszystkich przykrych uwag skierowanych w jej stronę.

Kobieto, zrób coś ze sobą, bo po 50-tce będziesz wyglądać jak po 70-tce - napisała jedna z internautek.

Artur Zawadzki/REPORTER/East News

Joanna Koroniewska udostępniła wiadomość internautki i skomentowała:

Kocham każdą moja zmarszczkę, bo wyraża moje emocje. Moje dotychczasowe życie. Uwielbiam mój mały biust, który wykarmił dwójkę moich kochanych dzieci. Kocham wszystkie swoje doskonałości i niedoskonałości. Z wiekiem coraz bardziej - zaczęła Joanna Koroniewska.

Dodatkowo, aktorka przyznała, że miewała kompleksy, jednak na ten moment są one jedynie wspomnieniem.

Po wielu latach walki z kompleksami coraz bardziej siebie akceptuję. Co wcale nie oznacza, że nie dbam o formę czy zdrowie. I nie dam się już żadnemu facetowi i żadnej kobiecie ośmieszać, a tym bardziej niszczyć mojego silnego poczucia własnej wartości.To ICH problem, nie mój. Nie maluję się na co dzień i nie upiększam. Bo TAK też może być pięknie

Joanna Koroniewska przyznała również, że jest zaniepokojona faktem, że panuje wszechobecny trend na upiększanie swojego ciała, zamiast duszy:

Tak bym chciała żeby MODNE stało się upiększanie swojego zdrowia, swojej duszy a nie przede wszystkim ciała!!!Zwłaszcza, że tak naprawdę TO pewnie też działa- ale na moment. Bo za chwilę chcemy więcej i lepiej. I dążymy do ideałów, których NIE MA…Nie krytykuję tych, którzy wybrali taką drogę, ale pokazuję Wam TUTAJ od lat, że można inaczej. I wiem od wielu, wielu z Was, że tak też może być pięknie!! - dodała Koroniewska.

W komentarzach zawrzało! Fani aktorki nie pozostali obojętni na jej słowa i okazali swoje wsparcie:

Zawsze jak czytam takie komentarze to myślę, nieeee noooo ludzie mnie już nie zaskoczą! A jednak zaskakują i to negatywnie…Żeby tyle jadu w człowieku siedziało… smutne

Ja też zaczynam akceptować siebie i nie odchodzi mnie co inni mówią na mój temat . Skoro mówią to muszę być kimś ważnym że oknie gadają i nie mają innych tematów do rozmów

Głowa do góry. Internet to paskudztwo - grzmią fani.

Co myślicie o takim wpisie aktorki?

