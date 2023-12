Karolina Pisarek jest jedną z najsławniejszych uczestniczek „Top Model”, która cieszy się dużą popularnością w mediach społecznościowych. O jej ślubie z Rogerem Sallą pisała cała Polska. Gwiazda żyje w luksusowej willi razem ze swoim mężem i chętnie chwali się zarówno swoimi osiągnięciami zawodowymi, jak i życiem osobistym. Celebrytka co jakiś czas mierzy się także ze złośliwymi uwagami. Ostatnio zasugerowano jej, że jest utrzymanką partnera.

Pod koniec grudnia Karolina Pisarek pochwaliła się nowym wystrojem gabinetu. Modelka postawiła na jasnobrązową podłogę i białe ściany. W środku znalazły się także meble w białym kolorze, co sprawia, że całość prezentuje się bardzo elegancko. Oprócz tego celebrytka wybrała dwa czarne stoliki i klimatyczne dodatki, np. świecę.

Nie wszystkim jednak przypadło do gustu nowe biuro Karoliny Pisarek. Jednak w tym przypadku chyba nie poszło o sam wystrój pomieszczenia. Pewna internautka pokusiła się o uszczypliwy komentarz. Zasugerowała, że modelka jest utrzymanką męża.

Do czego jej to biuro? Do liczenia kasy, którą zarabiasz?

– zapytała, nawiązując do pracy Rogera Salli.