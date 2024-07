Doda wreszcie znalazła to, czego od dawna szukała - prawdziwą miłość. Znana wokalistka od pewnego czasu coraz chętniej chwali się chwilami spędzonymi w towarzystwie Dariusza Pachuta. Fani zazwyczaj zostawiają parze mnóstwo komplementów, jednak tym razem jedna z "fanek" zdecydowała się na uszczypliwości. Zobaczcie, co odpowiedziała jej gwiazda.

Doda w finale swojego show "Doda. 12 kroków do miłości" ogłosiła, że jest zakochana. Wówczas okazało się, że jej wybrankiem nie jest żaden z kandydatów, których mieliśmy okazję poznać w programie. Szczęśliwym wybrankiem piosenkarki okazał się Dariusz Pachut - sportowiec, ratownik medyczny i podróżnik. Od pewnego czasu w sieci możemy oglądać mnóstwo kadrów zakochanych. Ostatnio Doda i Dariusz Pachut wybrali się na urlop do Wietnamu. Zakochani przebieg rajskich wakacji relacjonują w mediach społecznościowych, nie szczędząc sobie licznych czułości. Ostatnio na Instagramie gwiazdy wylądowało nowe zdjęcie, z oszczędnym opisem:

W komentarzach pod postem pojawiło się mnóstwo komplementów od fanów, ale niestety znalazł się także uszczypliwy komentarz, w którym jedna z internautek nawiązała do poprzedniego związku Dariusza Pachuta.

- Oby zaraz nie było płaczu. Dorota Gardias też tak się chwaliła związkiem z panem Darkiem i co... - napisała uszczypliwie internautka.

Zobacz także: Doda i Dariusz Pachut przeżyli dramat na wakacjach. Nieproszony gość wtargnął do ich sypialni

Doda nie zostawiła tego bez komentarza. Jednak pokazała pełną klasę i opanowanie, pisząc:

- Co ma być, to będzie. To grzech nie wierzyć w miłość - skwitowała.