Jakiś czas temu Emil Stępień wdał się w dyskusję z internautami, komentując nowy związek Dody i Dariusza Pachuta. Producent filmowy nie tylko odniósł się do nowej relacji byłej żony, ale też nawiązał do... jej myśli samobójczych. Co na to Doda? Piosenkarka przerwała milczenie! Doda o ostrym komentarzu Emila Stępnia na temat jej związku z Dariuszem Pachutem Związek Dody i Dariusza Pachuta od początku budzi wiele kontrowersji. Podczas gdy część internautów nie może przestać zachwycać się nową miłością piosenkarki, inni nie szczędzą jej gorzkich słów sugerując, że Doda jedynie udawała poszukiwania partnera w "Doda. 12 kroków do miłości" , by wypromować swoją płytę, a jej zażyłość z przystojniakiem potajemnie rozwijała się już w trakcie nagrywania programu. Co więcej, niektórzy użytkownicy Instagrama postanowili zapytać byłego męża wokalistki o to, co sądzi o jej nowej relacji. Po tym, jak Emil Stępień gorzko skomentował związek Dody i Dariusza Pachuta , nie szczędząc mocnych słów i nawiązując do myśli samobójczych piosenkarki, w sieci zawrzało. I choć Doda przez długi czas starała się milczeć, to w najnowszej rozmowie z mediami odniosła się do ostrego komentarza byłego męża. Zobacz także: Doda o Dariuszu Pachucie: "Ja po prostu chcę normalnie żyć" W najnowszym wywiadzie Doda nie tylko podsumowała bajkowe wakacje z nowym ukochanym w Wietnamie, ale też odniosła się do ostrych słów swojego byłego męża, Emila Stępnia. - Nie interesuje mnie nic, co mają do powiedzenia moi byli - mówi krótko i dosadnie Doda w rozmowie z Plejadą. Artystka, nawiązując do urlopu z Dariuszem Pachutem, wróciła też pamięcią do swojego małżeństwa z Emilem Stępniem , oskarżeń prokuratorskich i zakazu opuszczania kraju. - A propos mojego byłego męża, miałam zakaz opuszczania tego...