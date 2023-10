Fani Dody raczej są pewni, że artystka rozstała się z Dariuszem Pachutem. Sama zainteresowana zresztą już nie ukrywa, że faktycznie przeżywa trudne momenty w życiu prywatnym. Nic więc dziwnego, że pod każdym jej postem widzimy znaczącą liczbę wspierających komentarzy. Te pojawiają się także na instagramowym profilu podróżnika. Co na to Dariusz Pachut?

Reklama

Dariusz Pachut reaguje na słowa o Dodzie

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie życie wokalistki nabrało szalonego tempa. Wszystko przez liczne wydarzenia, jakie mają miejsce w jej życiu zawodowym. Królowa estrady nie omija żadnych ważnych, wakacyjnych eventów. Pojawiała się na wszystkich koncertach największych stacji telewizyjnych oraz innych, medialnych wydarzeniach. Jednocześnie, po dłuższej przerwie, rozpoczęła intensywne przygotowania do trasy koncertowej, które zobaczymy w programie "Doda. Dream Show" na Polsacie. Choć zawodowo w jej życiu wszystko układa się doskonale, w tym prywatnym już mniej...

Instagram @dodaqueen

Zobacz także: Doda dzieli się szczęśliwą nowiną. To co się stało, zrekompensuje wszystkie trudy

Wszystko przez to, że ostatnio aż huczy od plotek, że Doda rozstała się z Dariuszem Pachutem. Wokalistka długo milczała, jednak wreszcie, tuż przed rozpoczęciem jesiennej ramówki Polsatu, przyznała, że para ma problemy. Jednocześnie nie zdradziła nic więcej i poprosiła o uszanowanie jej prywatności. Pomimo tego, niemalże pod każdym jej instagramowym postem może liczyć na wspierające komentarze od fanów. Liczne komentarze pojawiają się także pod postami Dariusza Pachuta. W ostatnim wpisie zdradził, że planuje kolejną podróż:

Czas spędzony w dżungli jest czymś niesamowitym. Tak również było w Peru czy Wenezueli. Już rozpocząłem plany na kolejna wyprawę - napisał.

Fani wokalistki mu nie odpuszczają:

- Tak mi szkoda Dody eeh???? - Warto było wybić się na Dodzie???????????? - rozpisują się pod postami.

VIPHOTO/East News

Zobacz także: Doda zdradziła, kto jest jej wsparciem w realizacji "Dream Show": "Mam to szczęście"

Są jednak tacy, którzy wspierają Dariusza Pachuta i pochwalają jego postawę w obliczu zaistniałej sytuacji:

- Dobrze, ze Pan robi swoje, nagonka medialna toksyczna - napisała jedna z internautek.

Sportowiec polubił komentarz internautki, wyrażając tym samym aprobatę dla jej słów.

VIPHOTO/East News

Reklama

Czy to jedyna reakcja wybranka Dody na całą medialną nagonkę? Wszystko wskazuje na to, że póki co tak.

East News, WOJCIECH STROZYK