Roksana Węgiel zachwyca fanów nie tylko swoim talentem i pracowitością, ale także zniewalająco piękną urodą. Młoda gwiazda zawsze dba o to, by wyglądać perfekcyjnie i każde jej nowe zdjęcie wzbudza podziw wśród tysięcy fanów. Nie inaczej stało się i tym razem, kiedy wyszło na jaw, że Roxie zdecydowała się na metamorfozę fryzury. Co za zmiana!

Roksana Węgiel przeszła metamorfozę

Ostatnio w życiu Roksany Węgiel sporo się dzieje. Wokalistka ma za sobą między innymi udział w "Tańcu z gwiazdami", a także realizację wielu nowych, zawodowych projektów. Piosenkarka jednak nie zwalnia tempa i już pracuje nad kolejnymi hitami, a ponadto przygotowuje się do ślubu z Kevinem Mglejem! Według medialnych doniesień uroczystość ma się odbyć pod koniec sierpnia. Ostatnio Roksana Węgiel bawiła się na swoim wieczorze panieńskim, a niedługo potem postanowiła oddać się w ręce fryzjerów, by przejść metamorfozę swojej fryzury.

Instagram/roxie_wegiel

Roksana Węgiel wybrała się do popularnego wśród celebrytów salonu fryzjerskiego, w którym zdecydowała się na przedłużenie i zagęszczenie włosów. Efekt? Ukochana Kevina Mgleja ma prawdziwą burzę włosów na głowie i wygląda obłędnie! Sami spójrzcie.

Wszystko wskazuje na to, że Roxie już zabiera się za ostatnie przygotowania do wielkiego dnia, jakim będzie ślub kościelny z Kevinem Mglejem. Już nie możemy się doczekać na romantyczne kadry z tej pięknej uroczystości.

