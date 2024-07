Anna Kalczyńska skończyła 40 lat! Popularna prezenterka stacji TVN ma za sobą ważne, bo okrągłe urodziny. Gwiazda telewizji przekroczyła magiczną barierę 40 lat. Piękna dziennikarka nie wydaje się jednak zasmucona z tego powodu, wręcz przeciwnie, wręcz promienieje! Na swoim instagramowym profilu zamieściła urodzinowe zdjęcia, na którym uśmiech nie schodzi jej z twarzy. Anna Kalczyńska urodziny obchodziła 23 kwietnia w sobotę, lecz świętowanie rozpoczęła już w piątek, kiedy koledzy z redakcji "Dzień Dobry TVN" wręczyli jej piękny bukiet tulipanów oraz kilka drobnych prezentów. Uradowana Anna dała się przyłapać fotoreporterom, gdy wychodziła z naręczem prezentów z budynku TVN.

Nie był to jednak koniec urodzinowych przyjemności! W sobotni wieczór Anna Kalczyńska spotkała się z przyjaciółmi, by uczcić ten wyjątkowy dzień. Na swoim Instagramie pochwaliła się fotką z przyjaciółkami. W czasie imprezy nie zabrakło tradycyjnych urodzinowych balonów! Trzeba przyznać, że Anna Kalczyńska pięknie weszła w kolejną dekadę życia! My jesteśmy pod wrażeniem. A Wy jak myślicie? Dziennikarka wygląda na swoje 40-lat?



Prezenterka uczciła okrągłe urodziny w gronie przyjaciół.

Na urodzinowej imprezie nie zabrakło balonów!