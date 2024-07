Koncerty sylwestrowe to oczko w głowie największych polskich telewizji. Stacje starają się zaangażować jak największe gwiazdy i sprawić, aby ludzie witający nowy rok przed telewizorem, spędzili go właśnie z nimi. Swoje sylwestrowe karty odkryła już telewizyjna Dwójka. Przypomnijmy: Plejada gwiazd na konferencji Sylwestra z Dwójką. Kto wystąpi we Wrocławiu?

Główną gwiazdą sylwestrowego show we Wrocławiu ma być Halina Mlynkova. Piękna wokalistka pojawi się nie tylko na scenie, aby zaśpiewać, ale będzie również współprowadzić koncert z Tomaszem Kammelem. O statusie gwiazdy świadczy również jej gaża. Jak donosi "Super Express", telewizja postanowiła wynagrodzić Mlynkovą aż 80 tysiącami złotych. Taka kwota robi wrażenie.

W stolicy Dolnego Śląska pojawi się również lansowana od dłuższego czasu przez TVP Barbara Kurdej-Szatan. Gwiazda reklamy sieci komórkowej i serialu "M jak Miłość" nie może jednak liczyć jeszcze na tak gwiazdorskie stawki, jak wspomniana Mlynkova. "Fakt" informuje, że za sylwestrową noc Kurdej-Szatan zgarnie "skromne" 7 tysięcy złotych.

Będziecie oglądać Sylwester z Dwójką?

