Katarzyna Sokołowska od lat związana jest z polską branżą mody. Jako reżysreska pokazów, na co dzień ma styczność z najnowszymi trendami, które strara się wykorzystywać w swoich stylizacjach.

Znakami rozpoznawczymi jej stylu są prosta forma i najwyższa jakość. Jej zestawy zawsze są dobrze przemyślane i nie ma w nich miejsca nawet na najmniejsze niedociągnięcia. Nam najbardziej podoba się sposób w jaki Kasia łączy nonszalancję z elegancją.

To ona wprowadziła do polskiej mody zestawienia błyszczących elementów z przetartym dżinsem oraz mistrzowsko zestawia męski oversize z kobiecością. Sokołowska jako jedna z niewielu osoób do tej pory nie zaliczyła żadnej wpadki, a wręcz przeciwnie - stała się dla innych przykładem do naśladowania. To najlepszy dowód na to, że zasługuje na miano ikony stylu.



Tak Kasia Sokołowska prezentowała się w ostatnim czasie: