1 z 12

Baran

Uczucia: Partner może teraz narzekać na brak zainteresowania z twojej strony, będzie się czuł osamotniony i niezauważany. Staraj się więc poświęcać trochę więcej czasu swojej drugiej połówce. Także twoje relacje z krewnymi pozostawiają ostatnio wiele do życzenia. Może uda cie się zorganizować jakieś spotkanie rodzinne w większym gronie? Warto o tym pomyśleć

Kariera: Zdecydowanie coś się wreszcie ruszy w finansach. To dla ciebie ważne nie tylko z powodów materialnych ale przede wszystkim da ci satysfakcję. Uważasz bowiem, że twoja praca była niedoceniana tak, jak na to zasługuje. Drobne konflikty personalne nie popsują ci dobrego humoru i siłą spokoju zniechęcisz adwersarzy do dalszych sporów i kłótni.