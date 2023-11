Informacja o tym, że prowadzącą "Nasz nowy dom", Katarzynę Dowbor, zastąpi w tej roli Elżbieta Romanowska, była prawdziwym szokiem dla wielu fanów show. Teraz jednak widzowie mieli szansę przyzwyczaić się do nowej prowadzącej, która pomagała rodzinom w trudnej sytuacji mieszkaniowej. Co z kolejnymi odcinkami "Nasz nowy dom"? Okazuje się, że to nie koniec nowości!

Kolejne nowości w "Nasz nowy dom"

Gdy okazało się, że Polsat szykuje ogromne zmiany w kultowym programie, widzowie "Nasz nowy dom" byli mocno podzieleni zmianą prowadzącej show. Po kilku miesiącach jednak wydawało się, że widzowie Polsatu przyzwyczaili się do Elżbiety Romanowskiej w nowej roli. Jak się właśnie okazało, to nie koniec nowości, jakie stacja zaplanowała w kolejnych odsłonach "Nasz nowy dom"!

Portal "Wirtualne media" podaje, że kolejny sezon "Nasz nowy dom", który Polsat wyemituje wiosną, widzowie zobaczą w nieco odświeżonym wydaniu.

Format będzie delikatnie odświeżony, przywrócone zostaną także wizualizacje 3D - czytamy na portalu ''Wirtualne media''.

Na ten moment w mediach nie pojawiły się informacje o tym, że Polsat planuje kolejne zmiany w kontekście osoby prowadzącej "Nasz nowy dom". Wygląda na to, że Elżbieta Romanowska spełniła oczekiwania stacji w tej roli.

''Nasz nowy dom'' to jeden z bardziej wypromowanych w ostatnim półroczu formatów. I chciałbym powiedzieć, że Ela Romanowska jest fantastyczną prowadzącą - mówił Edward Miszczak podczas prezentacji jesiennej ramówki Polsatu.

"Wirtualne media" podają także, że dzień i godzina emisji programu na ten moment nie ulegnie zmianie.

22. sezon ''Naszego nowego domu'' na antenie Polsatu będzie można oglądać w wiosennej ramówce 2024 roku, najprawdopodobniej od początku marca. Cykl będzie nadawany raz w tygodniu, najprawdopodobniej bez zmian w czwartki o godz. 20.05. ''Nasz nowy dom 22'' ma się składać z 12 odcinków, ekipa wyremontuje dom m.in. w Żywcu - podaje portal Wirtualnemedia.pl.

Jak widzowie zareagują na zmiany w "Nasz nowy dom", które czekają program już na wiosnę? To okaże się już za kilka miesięcy. Planujecie oglądać 22. sezon kultowego już formatu?

