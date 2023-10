Rok 2022 dla wielu z nas obfitował w niespodziewane zwroty akcji, nowe przyjaźnie, zerwane znajomości, utracone miłości, ekscytujące podróże czy miłosne uniesienia. Służył też duchowemu przebudzeniu, stawianiu nowych wyzwań oraz wytężonej pracy nie tylko zawodowej, ale też tej nad samym sobą. Czy w 2023 roku czeka nas zbieranie plonów naszej aktywności? Kiedy najlepiej zawalczyć o swoje szczęcie, a kiedy się wycofać i pozwolić, by pewne sprawy toczyły się własnym torem? Sprawdźcie!

Horoskop na 2023 rok - co czeka cię w Nowym roku?

Nowy Rok jest niczym czysta kartka papieru. To właśnie w okresie sylwestrowym tworzymy plany na najbliższą przyszłość, pozwalamy odejść temu, co już przegrane, otwierając się na nowe. To także czas wielkich oczekiwań, składanych sobie obietnic i rozliczenia się z dotąd obranymi celami. Niezależnie od tego, co znajduje się na liście naszych marzeń dotyczących roku 2023, warto nieco pomóc losowi. Sprawdź swój horoskop i dowiedz się, co gwiazdy mówią o nadchodzących miesiącach.

Horoskop na 2023 rok - BARAN (21.03–19.04)

Kwietniowy nów Księżyca w twoim znaku wraz z zaćmieniem Słońca zmusi cię do zamknięcia starych spraw, odcięcia się od osłabiających wspomnień i zdecydowanego pójścia do przodu. To nie będzie emocjonalnie łatwe, ale tym większą ulgę poczujesz, gdy wreszcie zamkniesz za sobą bolesną przeszłość. Finansową hossę zagwarantuje Jowisz, który w połowie maja znajdzie się w Byku. Kwiecień i maj to najlepsze miesiące do zarabiania i inwestowania. Z kolei od marca zadbasz o spokój umysłu, wyciszysz się i znajdziesz skuteczne antidotum na stres. To dobry czas na podjęcie pracy nad sobą lub nauczenie się ćwiczeń i technik relaksacyjnych. Na przełomie lutego i marca będziesz żyć miłością, jednak najlepsze randki przypadną na czas od czerwca do października. Koniec grudnia warto spędzić za granicą.

Horoskop na 2023 rok - BYK (20.04–20.05)

Wzrost pewności siebie przyniesie Jowisz, który w połowie maja przywędruje do twojego znaku. Poczujesz, że masz dużo szczęścia w życiu, więc łap okazje, które się wówczas pojawią. Październikowa pełnia w twoim znaku połączona z zaćmieniem Księżyca okaże się bardzo emocjonująca. Partner, do którego postarasz się dotrzeć ze swoimi argumentami, zademonstruje wyjątkowy chłód i opanowanie, co jeszcze bardziej cię rozzłości, ale przynajmniej wejdziecie na nowe tory. Problemy i opóźnienia w pracy skończą się wraz z początkiem marca. Nareszcie inni przestaną blokować twój rozwój i będziesz mogła rozwinąć skrzydła. Do końca marca łatwo też będzie o szybki zarobek, jednak z wydatkami lepiej uważać, bo lekką ręką możesz wydać wszystko, co zarobisz. Na wakacje najlepiej wyruszyć jesienią.

Horoskop na 2023 rok - BLIŹNIĘTA (21.05–20.06)

Gdy Saturn 7 marca przesunie się do Ryb, w pracy coraz bardziej będą się liczyć kompetencje, doświadczenie i subordynacja. Nie zawsze będzie łatwo, zwłaszcza jeśli nie jesteś zbyt obowiązkowa. Za to Mars w twoim znaku niemal do końca marca będzie ci dodawał energii, wigoru i młodzieńczego zapału, choć wraz z nadejściem wiosny możesz czuć się nieco skołowana. Dla zdrowia warto zrobić wiele, a przede wszystkim nie przejmować się błahostkami. Zdrowy dystans do siebie i świata przywróci ci radość życia i wewnętrzną równowagę. Unikaj pochopnych działań i nie dawaj wiary plotkom. Najlepszy czas na miłość przypadnie w listopadzie. Warto się wówczas zaopiekować partnerem, bo tego będzie najbardziej potrzebował. Niewykluczone, że do Sylwestra na twoim palcu zalśni pierścionek zaręczynowy lub obrączka.

Horoskop na 2023 rok - RAK (21.06–22.07)

Twój związek przechodził w ostatnim czasie wiele kluczowych zmian i ciągle warto nad nim pracować, ale wiosną złapiecie trochę oddechu i wreszcie poczujecie się ze sobą lekko, przyjemnie i beztrosko. Wolne Raki marzące o intensywnej relacji nie zawiodą się, szczególnie w pierwszych tygodniach roku. Do połowy maja warto wykorzystać dobrą passę w pracy i iść za ciosem. Ciągle wszystko będzie możliwe, wystarczy tylko zdobyć się na odwagę i sięgać najdalej, jak się da, nie przejmując się zbędnymi szczegółami. Fantastyczny czas w przyjaźni wyznaczy Jowisz wędrujący 16 maja do Byka. Jeśli miałaś z przyjaciółmi pomysł na wspólny projekt społeczny czy zawodowy, to nadchodzi czas na jego realizację. Wenus w Skorpionie sprawi, że grudzień okaże się wyjątkowo romantyczny i pełen namiętności.

Horoskop na 2023 rok - LEW (23.07–22.08)

Wspaniałe możliwości rozwoju zawodowego pojawią się wraz z majowym wejściem Jowisza do Byka. Śmiałe i niekonwencjonalne projekty będą w cenie, nie warto się więc ograniczać. Pomysły na międzynarodową karierę okażą się strzałem w dziesiątkę. W sprawach finansowych zaufaj intuicji, a od marca również zdrowemu rozsądkowi. W sprawach zdrowia warto trzymać rękę na pulsie i nie omijać potrzebnych badań. Przez pierwsze dwa miesiące roku możesz narzekać na nudę w związku, lecz doceń stabilność i poczucie bezpieczeństwa, jakie daje ci ukochany. Jeśli uznasz, że w tej relacji czujesz się samotna, a partner bywa obojętny i nieczuły, może czas przestać się męczyć i zakończyć niesatysfakcjonujący związek. Najwięcej oddechu złapiesz w ostatnich dniach roku, wtedy też warto zaplanować urlop.

Horoskop na 2023 rok - PANNA (23.08–22.09)

Dokuczliwe schorzenia powinny ustąpić już marcu, a zdyscyplinowany styl życia oraz wrażliwość na własne ciało i psychikę, pozwolą szybko reagować na niepokojące sygnały i utrzymać dobre zdrowie. Aż do wiosny nie zabraknie ci energii na szybką i efektywną pracę. Mars w Bliźniętach zapewni ci umiejętność pokonywania konkurencji i zdecydowanego parcia do przodu. Spore zasoby finansowe pomoże zgromadzić Jowisz w Baranie. Do połowy maja warto wykorzystać każdą okazję do zarobku czy inwestycji. Na nowych adoratorów możesz liczyć na początku roku, ale to ty zdecydujesz, czy chcesz z kimś być. W sierpniu niewielu oprze się twojemu urokowi i łatwo będzie przyciągnąć uwagę tego wymarzonego. Najlepszy czas na podejmowanie kluczowych decyzji przypadnie wiosną. Niewykluczone, że w tym roku zmienisz stan cywilny.

Horoskop na 2023 rok - WAGA (23.09–22.10)

W stałym związku Jowisz do połowy maja zagwarantuje radość, optymizm i beztroskę. Ze współczuciem będziesz patrzeć na tych, którzy ciągle zmagają się z kolejnymi nieudanymi relacjami albo właśnie opłakują rozstanie. Październikowy nów w twoim znaku połączony z zaćmieniem Słońca nie pozwoli w pełni skupić się na swoich potrzebach. Rozproszenie spowodowane przez innych, a także przez własne niespokojne myśli sprawi, że przeżyjesz niełatwe chwile. Od marca twoja praca będzie wymagała większego wysiłku i nie wszystko będzie szło tak gładko, jak dotychczas. Wiosną sporo energii włożysz w wykuwanie pozycji zawodowej. Niestraszna ci będzie konkurencja, ale nie zadzieraj z szefem, bo trudno będzie o kompromisowe rozwiązania. Od połowy maja sytuacja finansowa poprawi się i zaczniesz myśleć o poważniejszych inwestycjach. Wiosenne infekcje mogą się ciągnąć dość długo, dlatego nie warto bagatelizować żadnych dolegliwości. Siły nabierzesz jesienią, a październik zaliczysz do najlepszych miesięcy roku.

Horoskop na 2023 rok - SKORPION (23.10–21.11)

Po raz kolejny przekonasz się, że dobre nastawienie do różnych spraw to połowa sukcesu. Wstrząsy, które targały twoim związkiem, złagodnieją i od połowy maja więcej będzie idyllicznych chwil. Zaczniecie się coraz lepiej dogadywać i nareszcie postawicie na przyjemności. Jeśli nadal poszukujesz swego idealnego partnera, to od wiosny możesz zwiększyć wymagania. Wyżej postawisz poprzeczkę, nie zważając na to, czy ktoś temu sprosta. Uznasz, że przez życie nie można iść byle jak i z byle kim. Majowa pełnia w twoim znaku połączona z zaćmieniem Księżyca sprawi, że w miłości odsłonisz karty. Na jaw mogą wyjść mroczne wspomnienia i trudne uczucia, ale dzięki temu na dobre się z nimi rozprawisz. Do połowy wiosny czeka cię mnóstwo pracy, więc na brak pieniędzy nie będziesz narzekać, zwłaszcza że wysoko wycenisz swoje kompetencje. Wiosną i latem pokażesz, że nie brakuje ci ambicji i że stać cię na wiele. Jesienią postawisz na większy komfort i wygodę.

Horoskop na 2023 rok - STRZELEC (22.11–21.12)

Mnóstwo ekscytujących zajęć przyniesie od połowy maja Jowisz goszczący w Byku. To świetny czas na poszerzenie działalności, zdobycie nowego zawodu albo podniesienie kwalifikacji. Pójście własną drogą da największe korzyści. Finansowa intuicja znowu cię nie zawiedzie. Poczujesz, że to los podsuwa ci wiele okazji albo stawia na twojej drodze odpowiednich ludzi, dzięki którym możesz sporo zyskać. Silne zdrowie będzie twoją ostoją. W pierwszych miesiącach roku warto zadbać o odporność, co zaprocentuje świetnym samopoczuciem. W miłości nie będziesz owijać w bawełnę. Jeśli ktoś ci się spodoba, po prostu mu to powiesz. Najbardziej ekscytujące randki czekają cię od lutego do kwietnia. W małżeństwie zawalczysz o zainteresowanie partnera, ale zadbasz też o własne potrzeby.

Horoskop na 2023 rok - KOZIOROŻEC (22.12–19.01)

W pracy okażesz się bardzo skuteczna, szybka i zdecydowana. Twoja tolerancja dla tych, którzy lubią się obijać albo wyręczać innymi, będzie zerowa. Niejednemu powiesz, co o nim myślisz, nie dbając o dyplomację. Sama będziesz przykładem wytrwałości i ogromnej siły. Dzięki roztropności w finansach, poczujesz się bezpiecznie, wiedząc, że w każdych warunkach dasz sobie radę. Gorączka, stany zapalne czy bóle głowy często mogą się łączyć ze zdenerwowaniem. Nie warto wszystkiego tłumić, bo wtedy ciało przejmie trudne emocje. Fantastyczny czas na miłość wyznaczy Jowisz w Byku, dlatego od połowy maja szykuj się na randki. Wolne Koziorożce zapragną złożyć przysięgę małżeńską, najlepiej od końca czerwca do połowy sierpnia, gdy planetoida Juno będzie przebywać w znaku Raka. Grudzień okaże się idealny na wyciszenie i maksymalne odprężenie.

Horoskop na 2023 rok - WODNIK (20.01–18.02)

Osłabiający cię Saturn 7 marca wyjdzie z twojego znaku, dzięki czemu poczujesz się lepiej tak psychicznie, jak fizycznie. Już wiesz, co ci szkodzi i jak możesz sobie pomóc, by żyjąc według określonych reguł, zachować świetną kondycję i dobry wygląd. W miłości okażesz się bardzo bezpośrednia i bez ogródek wyznasz, na czym ci zależy. Raczej nie chodzi ci teraz o związek na całe życie, tylko o dobry seks i moc ekscytacji. Rodzina może początkowo krzywo patrzeć na twoje wybory, ale w końcu zaakceptują twój styl życia i przestaną się wtrącać. Jeśli pracujesz w firmie rodzinnej lub masz spółkę ze swoim życiowym partnerem, to wszystko pójdzie jak z płatka. Będziecie działać jak dobrze naoliwiona maszyna, w której nic nie ma prawa się zepsuć. Od marca trzeba trochę bardziej skrupulatnie kontrolować wydatki. Na szczęście nauczysz się większej oszczędności. W wymarzoną podróż wybierz się w październiku albo listopadzie.

Horoskop na 2023 rok - RYBY (19.02–20.03)

Ewentualnych kandydatów na randki prześwietlać będziesz pod kątem ich przydatności do pełnienia roli męża i ojca. Od marca Saturn zagości w twoim znaku, co sprawi, że do życia zaczniesz podchodzić znacznie poważniej i dojrzalej. Twoja postawa ukształtuje się częściowo przez kryzysy. Podczas spadków nastroju nie wstydź się poprosić o profesjonalną pomoc. Zapragniesz ustabilizować małżeństwo i zadbać, by w twoim życiu byli ludzie, z którymi masz dobry emocjonalny kontakt. Fantastycznych okazji do zarobku nie zabraknie do połowy maja, więc pracuj wtedy, ile się da – potem możesz iść na urlop. Bardziej dynamiczne okresy w sferze zawodowej wyznaczy Mars , który od połowy maja do połowy lipca rozgości się we Lwie, a od końca listopada w Strzelcu. Wtedy warto trzymać rękę na pulsie i nie dać się konkurencji, jednak postaraj się nie wchodzić w zbędne konflikty.

Przepowiednie: Astrolog Agnieszka Rolka-Piotrowska