Od kilku miesięcy fani Andziaks dopytują ją o drugie dziecko. Influencerka ostatnio w jednym ze swoich filmików wyjawiła, że póki co nie spodziewa się dziecka i nie ukrywała, że zaskakują ją te komentarze. Teraz jednak na pytanie naszego reportera w tym temacie odpowiedziała bardzo wymownie, co z pewnością jeszcze bardziej podsyci plotki o rodzeństwie dla Charlie. Musicie to zobaczyć!

Andziaks o drugim dziecku

Andziaks pojawiła się na gali serwisu WIZAŻ i odebrała statuetkę za plebiscyt "Jestem piękna, bo jestem sobą". Oczywiście po wręczeniu nagrody Andziaks została zaproszona do wywiadu z naszym reporterem, w którym padł również temat rodzeństwa dla Charlie. Już od kilku lat Andziaks i jej mąż Luka mówią wprost, że marzy im się duża rodzina i na pewno 4-letnia Charlotte doczeka się rodzeństwa. Teraz wszystko stało się jasne! Andziaks na pytanie, czy myśli o powiększeniu rodziny, mówi wprost "TAK" i nie ukrywa:

Bardzo mocno jesteśmy w tym temacie... Nie ma odpowiedniej odpowiedzi... Gdzieś tam- bardzo mocno w tym jesteśmy! - odpowiedziała Andziaks

Co jeszcze na ten temat zdradziła nam Andziaks? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej! A cały wywiad z popularną youtuberką możecie zobaczyć na naszym kanale Youtube. Link poniżej.

