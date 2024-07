Od momentu w którym Honorata Skarbek zadebiutowała na polskiej scenie muzycznej mija pięć lat. Od tamtej chwili piosenkarka zgromadziła wokół siebie spore grono fanów, którzy dzisiaj mają powody do radości. Właśnie trafiła do sklepów kolejna płyta Skarbek "Puzzle". Jej poprzednie krążki "Honey" i "Milion" przyniosły jej ogromny sukces i pokryły się zlotem. Czy w przypadku trzeciego albumu będzie podobnie? Czujemy, że tak.

Okazuje się, że pomimo wielkiego sukcesu jaki odniosła, Honorata Skarbek nie jest zachwycona show-biznesem. Piosenkarka w rozmowie z "Faktem" zdradziła dlaczego m.in. unika pojawiania się na oficjalnych imprezach i jak traktują ją koleżanki z branży muzycznej.

- Wchodząc do tego świata jeszcze jako nastolatka, byłam totalnie zagubioną dziewczyną, pełną nadziei i patrzącą na show-biznes w taki idealistyczny sposób. Chciałam w nim być, pokazywać się wszędzie, gdzie to było możliwe i korzystać z jego możliwości. Teraz bardzo od tego stronię i staram się uczestniczyć w nim tylko od strony muzycznej. Stąd też nie widać mnie na imprezach, które nie są z nią związane. Nie chcę brać udziału w tym wyścigu szczurów, wywieszam białą flagę. Tutaj raczej nie patrzy się przychylnie na swoją "konkurencję". Wiele razy spotkałam się z negatywnym odbiorem ze strony ludzi, którzy zajmują się tym samym, co ja. Jest sporo zazdrości, sukces nie gwarantuje ci wsparcia i dobrego słowa.