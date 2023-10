Lanberry zadebiutowała w programie "Doda. Dream show" mało kto, wiedział, że wokalistki mają przyjacielskiej relacje. Obie panie wybrały się razem do zoo, co nie było łatwo z racji tego, że wzbudziły ogromne zainteresowanie. Teraz Lanberry opowiedziała, o relacji z Dodą i o tym, o czym rozmawiały w programie.

"Doda. Dream show": Lanberry opowiada o udziale w reality Dody

Lanberry pierwsze kroki stawiała na You Tubie, gdzie nagrywała covery znanych utworów. Próbowała swoich sił w trzeciej edycji "The Voice of Poland", a następnie w "X Factor". W 2015 roku wydała debiutancki album, który otworzył jej drzwi do kariery. Obecnie Lanberry jest jurorką w programie "The Voice of Poland", a ostatnio widzowie dostrzegli ją w programie "Doda, Dream Show". Wokalistki wybrały się razem do zoo, gdzie Doda była wyraźnie zirytowana zachowaniem ludzi. Teraz Małgorzata Uściłowska opowiedziała, o czym dokładnie rozmawiały.

Rozmawialiśmy na bardzo przyziemne tematy. Tematy, które są taką podstawą życiową, czyli o relacjach i o tym, jak przedstawiać takie relacje w naszym życiu zawodowym czy w ogóle je pokazywać, czy bardzo grubą linią odgrodzić to nasze życie prywatne - powiedziała Landberry.

Zachęcamy do obejrzenia naszego materiału wideo, z którego dowiecie się więcej o relacji Lanberry z Dodą i o tym, co więcej wydarzyło się reality "Doda. Dream Show" podczas ich wypadu do zoo. Wokalistka nie ukrywała, że nie czuły się tam zbyt komfortowo.

