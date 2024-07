Honorata Skarbek to obecnie jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek. Młoda piosenkarka wydała niedawno drugą płytę, a także wakacyjny teledysk do swojego najnowszego hitu. Przypomnijmy: Honey kusi w słońcu Teneryfy

Honey promuje teraz album "Million" i dużo koncertuje - czasami nawet dwa razy dziennie, a takim wynikiem mogą pochwalić się w naszym kraju tylko największe nazwiska. Nie dziwi zatem fakt, że Honorata ma coraz większy apetyt na sukces i marzenia, które kiedyś wydawały się odległe. W najnowszym wywiadzie udzielonym portalowi Interia.pl, gwiazdę zapytano o wymarzony duet. Okazało się, że Skarbek chciałaby nagrać piosenkę z... Justinem Bieberem.



Może z racji niedawnego supportu i tego, że wartości Justina Biebera schodzą się z moimi wartościami - te hasła, które on głosi: nigdy nie mów nigdy i że trzeba zawsze wierzyć w swoje marzenia - myślę, że byłby to właśnie on - wyznała.