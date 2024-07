Już jutro gościem Kuby Wojewódzkiego będzie Honorata Skarbek. Gwiazdor przed premierą każdego odcinka pokazuje w internecie krótkie zajawki z zabawnymi momentami rozmów ze swoimi gośćmi. W przypadku Honey, do sieci trafił fragment, w którym młoda gwiazdka przyznaje się do wykroczeń na drodze. Przypomnijmy: Honey przyznała się u Kuby, że złamała prawo. Nie obyło się bez reakcji policji

Reklama

Skarbek była już gościem Wojewódzkiego przed dwoma laty. Wtedy jednak nie mogła zaliczyć tej wizyty do udanych, a internauci po emisji odcinka z jej udziałem mieli sporo zastrzeżeń, nie obyło się też bez złośliwych żartów. O co poszło? Kuba zapytał ją wówczas, czy w Polsce mamy sejm czy senat. Zestresowana Honey udzieliła wymijającej odpowiedzi, a krytycy jasno odebrali to jako jej niewiedzę. Przy okazji drugiej wizyty u Kuby, Honorata postanowiła zażartować z tamtej sytuacji i pokazać swój dystans do całej sprawy.



W Polsce mamy sejm, 460 posłów, senat stu senatorów, prezydenta Komorowskiego, premiera Tuska i Honoratę Skarbek u Kuby Wojewódzkiego - wyrecytowała w zapowiedzi jutrzejszego odcinka Honey.

Co uważacie? Dobry sposób na wyśmianie własnej wpadki sprzed 2 lat?

Zobacz: Honey pokazała co nosi w torebce. Jest w niej sporo dziwnych rzeczy

Zobacz także

Post użytkownika Kuba Wojewódzki - Król TVN.

Reklama

Honorata Skarbek na Malcie: