Honey jest jedną z najaktywniejszych gwiazd w polskim internecie. Piosenkarka nie tylko aktywnie udziela się na Facebooku i Instagramie, ale prowadzi także autorskiego bloga, od którego zresztą rozpoczęła się jej kariera.

Ostatnio na Instagramie zamieściła filmik, na którym podczas sprzątania śpiewa przebój "I Will Alaways Love You" z repertuaru Whitney Houston. Podczas wykonu powietrze z odkurzacza rozwiewa włosy Honoracie, co sprawia, że jej występ jest jeszcze bardziej efektowny. A pomyśleć, że to tylko domowe show.

