Honorata "Honey" Skarbek to uznana w branży blogerka modowa i wokalistka. Może pochwalić się dwoma solowymi albumami i teledyskami, których wyświetlenia liczy się w milionach. Gwiazda ma za sobą tłum fanów z którym dzieli się swoimi przemyśleniami na blogu. W ostatnim wpisie wokalistka pochwaliła się, że już wkrótce rozpocznie budowę... swojego domu:

Zobacz: Smutny wpis na blogu Honey. Co się stało?

Jakby tego było mało, dodała również, że planuje zakup samochodu w związku z czym prosi swoich fanów o radę na jakie auto powinna się zdecydować:

Potrzebuję autka dla początkującego kierowcy. Niestety nie znam się zupełnie na takich autach, a jedyne co wiem o motoryzacji wiąże się z moimi wymarzonymi autami, które zaczynają się od 80 tysięcy, a nie chcę brać takiego sprzętu na pierwszy ogień. Chciałabym na początku jeździć czymś, dzięki czemu nabiorę wprawy, bez problemu poradzę sobie w zatłoczonej Warszawie, aby nie mieć problemów m.in. z parkowaniem itp. Może ktoś z Was mógłby polecić mi coś do 20 tysięcy.