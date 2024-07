1 z 20

Dr Irena Eris - PHC 677 MIKRONAPRAWA DNA - Aktywne serum odmładzające do ciała

Aktywne serum odmładzające do ciała MIKRONAPRAWA DNA zostało opracowane w oparciu o zaawansowaną technologię peptydową i nowoczesne składniki naprawcze niezbędne do przeciwdziałania efektom starzenia się skóry ciała. Innowacyjne połączenie składników aktywnych stymulujących komunikację między komórkami i tkankowe procesy naprawcze, uruchamia syntezę białek macierzy międzykomórkowej, przede wszystkim kolagenu, przez co aktywnie wygładza skórę oraz przywraca jej elastyczność i napięcie.

EFEKTY DZIAŁANIA:

• poprawa stopnia gładkości skóry do 33%*

• redukcja objętości, głębokości i liczby zagłębień na skórze do 29%*

• poprawa stopnia nawilżenia skóry do 38% w badaniach obiektywnych (aparaturowych) * oraz w opinii 100% badanych

• poprawa kolorytu skóry do 17%*

• wzrost jędrności i elastyczności skóry

• wzrost jędrności i elastyczności skóry

*pomiary parametrów skóry w Pracowni Badań In Vivo Centrum Naukowo-Badawczego Dr Irena Eris po 4 tygodniach stosowania

Cena ok. 147 zł