Nogi szczupłe, wysmuklone i długie aż do nieba... Nie każda z nas ma sylwetkę niczym modelka chodząca po wybiegu. I dobrze, w końcu ciało każdej z nas jest piękne! Moda pozwala nam jednak na zabawę z optyką i ukrycie tych mankamentów naszego ciała, z którymi nie czujemy się dobrze i komfortowo. Zobacz, jak odpowiednio dobrać rajstopy, by twoje nogi wydawały się dłuższe i szczuplejsze. PS. Z tych rad korzysta m.in. Maja Sablewska, która wie jak odpowiednio jeszcze bardziej wyszczuplić i wydłużyć optycznie swoje nogi.

Drobne wzory, szczuplejsze nogi

Kiedyś panowało przekonanie, że wszelkie wzory na rajstopach mogą sprawić, że nasze nogi będą się wydawały znacznie masywniejsze, niż są w rzeczywistości. Obalmy ten mit! Obecnie na rynku mamy dostęp do tak wielu projektów, że każda osoba znajdzie coś dla siebie – i dla swojej figury. Jeśli zależy ci na tym, by twoje nogi były optyczni wyszczuplone, pamiętaj o tym, by aplikacje pojawiające się na materiale były drobne i regularne. Może to być na przykład klasyczna jodełka lub drobne gwiazdki, serduszka, kropeczki czy błyskawice.

Spójrz na tę parę rajstop! To model Stars Nero zaprojektowany przez polską markę Gabriella. Twoje nogi ozdobione licznymi gwiazdkami nie tylko będą wyglądały na smuklejsze, ale także przyciągną wzrok każdego!

Modne lampasy na rajstopach

Jeśli szczególnie zależy ci na wydłużeniu swoich nóg, postaw na rajstopy z zaznaczona linią biegnącą pionowo wzdłuż twoich nóg. Jeśli zdecydujesz się do tego na założenie klasycznych szpilek, twoje nogi staną się optycznie znacznie dłuższe, a twoja cała sylwetka bardziej smukła. Osoby, które chcą być naprawdę bardzo eleganckie, mogą zainwestować w rajstopy z czarną, cienką linią przebiegającą przez tylną część ich nóg.

Jeśli nie lubisz butów na obcasie i daleko ci do eleganckich stylizacji, nie przejmuj się i nie poddawaj torturom! Postaw na kwiatowy wzór ciągnący się od stóp do samych bioder lub postaw na geometryczne kształty układające się w jednej, pionowej linii. Tym, którzy chcą połączyć ekstrawagancje z klasyką, proponujemy model Kaya. Modne lampasy są w tym przypadku stworzone z kilku nieregularnych pasków. Takie rajstopy założysz zarówno do eleganckich szpilek, jak i rockowych i sportowych stylizacji! W sklepie Gabriella rajstopy Kaya znajdziesz za 27,90 zł.

Wyszczuplające kabaretki

Już od paru sezonów kabaretki powracają do łask i są widoczne na nogach aktorek, celebrytek, artystek czy influenserek. Nic dziwnego! Ten rodzaj rajstop potrafi dodać pazura każdej, nawet najprostszej, stylizacji. Utarło się jednak, że kabaretki będą pogrubiać nasze nogi. I częściowo jest to prawdą. Jeśli założysz kabaretki z dużymi oczkami, faktycznie twoje łydki i uda mogą wydawać się masywniejsze, niż są w rzeczywistości. W przypadku małych oczek efekt optyczny będzie jednak dokładnie odwrotny!

Spójrzmy na zdjęcie Mai Sablewskiej pozującej w kabaretkach. To klasyczny rodzaj rajstop, który powinien się znaleźć w szafie każdej odważnej kobiety! Wydłuży nasze nogi oraz doda nam kobiecości i seksapilu. Model Kabarette znajdziecie w sklepie Gabriella za 22,90 zł.

Seksowne, ekstrawaganckie, rockowe czy eleganckie – rajstopy to część garderoby, której nie może zabraknąć w szafie żadnej kobiety. Nie bój się eksperymentować i wybieraj swoje ulubione wzory, dbając o to, by twoja sylwetka wyglądała tak, jak tego w danym momencie chcesz!