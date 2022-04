Anna Wendzikowska znana jest ze swoich modnych, kobiecych stylizacji. Gwiazda ewidentnie kocha sukienki, bo to w nich możemy zobaczyć ją najczęściej. Kopertowe kroje, podkreślona talia, a może sukienki z marszczeniem na brzuchu? Przyjrzałyśmy się jakie modele wybiera i znalazłyśmy podobne, do kupienia w niskich cenach w sieciówkach. To idealny moment na odświeżenie szafy - wiosna zbliża się już dużymi krokami!

Mocnym trendem ostatnich sezonów są sukienki podkreślające talie i tworzące figurę klepsydry. Przylegająca góra, odcięcie przez marszczenie na brzuchu i luźna spódnica tworzą piękne proporcje i potrafią zamaskować brzuszek. Założone do sandałków na obcasie kosmicznie wydłużają nogi! Anna Wendzikowska najczęściej wybiera sukienki w mocne zwierzęce lub kwiatowe printy. To hit na wiosnę 2022! Dzięki tkaninie we wzory nikt nie przywiąże uwagi do żadnych mankamentów sylwetki ;)

Kolejnym bardzo kobiecym modelem są sukienki wiązane w talii. Anna Wendzikowska stawia na te bardziej przylegające z ołówkową spódnicą. Jeśli nie czujesz się komfortowo w obcisłych modelach, to może skusić się na którąś z naszych propozycji? Wybrałyśmy modne sukienki, które nie opinają brzucha, mają luźną spódnicę, a pasek przepięknie odcina talię i wyszczupla sylwetkę. W sklepach znajdziemy wersje jednolite kolorystycznie, ale też dużo ciekawych printów. Każda z tych opcji to mocny trend 2022 roku!

Gwiazda „Dzień dobry TVN” stawia na kobiecość i wygodę. Kolejnym lubianym przez Annę Wendzikowską modelem jest sukienka odcinana pod biustem. Taka w długości midi wydłuża sylwetkę i sprawia, że jest ona optycznie smuklejsza. Jest to też sprawdzone rozwiązanie, aby ukryć jakiekolwiek mankamenty naszej figury, bo sukienka praktycznie w żadnym miejscu poniżej odcięcia nie przylega. Świetnie pasuję zarówno do wiosennych płaszczy jak i do wakacyjnych stylizacji na plaże. Dostępne są modele z paskiem, tasiemką lub z marszczeniem. Każda na pewno znajdzie coś dla siebie!

Wiosna to idealny czas na zrobienie porządków w szafach i odświeżenie ich według królujących trendów. W tym roku postaw na kolor! Róż, turkus, fiolet to bardzo modne propozycje. Koniecznie zobacz kolorowe płaszcze. Pojawiają się na wybiegach, a gwiazdy już je pokochały!

