Katarzyna Cichopek zamieściła na swoim Instagramie zdjęcie, które po raz kolejny zachwyciło internautów! Tym razem oczy fanów są zwrócone ku jej najnowszej stylizacji - gwiazda "M jak miłość" wygląda fenomenalnie, a jej kozaki to już totalny hit. Każda kobieta powinna mieć taki model w swojej garderobie! Zobaczcie sami. Zobacz także: Katarzyna Cichopek znów zostanie mamą? Fani „M jak miłość” będą zachwyceni Katarzyna Cichopek w hitowych kozakach. Ten model optycznie wyszczupla i wydłuża nogi! Katarzyna Cichopek należy do grona gwiazd, które przywiązują ogromną wagę do swoich stylizacji, a każdy jej total look robi furorę wśród jej fanek. Aktorka ostatnio zamieszczała na swoim Instagramie wiele zdjęć z wyjazdu w góry i udowodniła, że nawet w dresie można wyglądać naprawdę stylowo! Teraz, gdy gwiazda "M jak miłość" wróciła już do Warszawy, zdecydowała się na dużo bardziej elegancki look, którym z chęcią pochwaliła się nim na swoim Instagramie. Warszawa welcome to... - napisała w najnowszym poście Katarzyna Cichopek. Tym razem dominującym kolorem w stylizacji Kasi Cichopek okazał się być granatowy. Gwiazda "M jak miłość zdecydowała się założyć prosty sweter, piękny płaszczyk ze sztucznego futerka w odcieniu granatu, a do tego dobrała bardzo krótką ciemną spódniczkę. Ale całą furorę robią buty! Katarzyna Cichopek zdecydowała się na fantastyczny model, który optycznie wydłuża i wyszczupla nogi. Kozaki za kolano świetnie sprawdzają się zwłaszcza w połączeniu z krótką spódniczką - dają efekt nóg aż do nieba! Jeśli zatem jeszcze rozważasz zakup nowych kozaków, to koniecznie powinnaś zwrócić uwagę na ten model. Spójrzcie sami, jak...