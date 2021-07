Jesień w pełni, a co za tym idzie, można już wyjąć z szafy grube i ciepłe swetry. Ostatnio pokazywaliśmy wam, gdzie kupić takie w stylu Joanny Koroniewskiej . Teraz w pięknym swetrze wystąpiła Kasia Cichopek. Gwiazda "M jak miłość" doskonale wie, jakie ubrania ogrzeją nas w chłodniejsze dni .Nie jest to żadna bluzka czy bluza, a oczywiście gruby i ciepły sweter! Zobaczcie, gdzie kupić dokładnie ten sam model, który ma na sobie aktorka. My jesteśmy zachwyceni jego kolorem! Pomarańczowy sweter na jesień w stylu Kasi Cichopek Moherowe, ze splotem, we wzorki, z ozdobami lub z bardzo długim rękawem. W sklepach mamy wielki wybór pięknych swetrów, które idealnie sprawdzą się jesienią i zimą Ostatnio do białych spodni Kasia Cichopek założyła pomarańczowy, oversize'owy sweter. To zdecydowanie jeden z modniejszych kolorów tego sezonu! Gdzie można taki dostać? Zobacz także: Nie bluzy i nie koszule - jesienią nosimy swetry! Joanna Koroniewska swój kupiła w sieciówce! Oto 8 najmodniejszych modeli już od 59 zł Pomarańczowy sweter pochodzi z kolekcji Łukasza Jemioła. Model można kupić w sklepie internetowym za 990 zł. Dostępne są dwa rozmiary: SX/S oraz M/L. Jeśli chodzi o kolor, to tu też mamy wybór. Zamiast pomarańczowego możemy kupić biały, granatowy lub cappuccino. Sweter można założyć nie tylko do spodni, ale świetnie będzie pasował także do krótkiej spódnicy. Pobierz dostępny w Bonprix kod rabatowy i kup sobie piękny sweter w kolorze musztardowym, który jest hitem jesieni! Katarzyna Cichopek jest niską kobietą, więc może pozwolić sobie na buty na obcasie. Brązowe botki, które widzimy na zdjęciu, gwiazda "M jak miłość" kupiła w Glamoursy. Cena? 579 złotych za wykonane ręcznie obuwie. ...