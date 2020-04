Trendy wiosna i lato 2020. Ta sukienka wyszczupla nogi i... maskuje brzuszek!

Sukienka o fasonie "babydoll" to idealne rozwiązanie dla... tak naprawdę każdej kobiety. Fason "babydoll" charakteryzuje się raczej luźną konstrukcją - przede wszystkim odcięciem tuż poniżej linii biustu, rozkloszowanym dołem np. z falbankami oraz najczęściej długością do połowy uda lub maksymalnie do kolan. Sukienka "babydoll" ma wyglądać uroczo, ale na pewno nie dziecięco!

Kobiety na całym świecie zakochały się w tym fasonie, ponieważ ukrywa on w magiczny sposób nasz brzuszek - wszystko dzięki luźnej konstrukcji, zwłaszcza w okolicy brzucha. Po drugie, bardzo istotna jest długość sukienki - ważne żeby kończyła się w jednym z węższych miejsc naszych ud - czyli tuż nad kolanami. To sprawi, że nasze nogi będą wydawać się optycznie szczuplejsze.

Poniżej przedstawiamy kilka propozycji z sieciówek dostępnych w Polsce, m.in. z Zary, H&M czy Bershki. Na którą sukienkę "babydoll" się zdecydujesz?

1. Sukienka polskiej marki LINE zauroczyła nas od pierwszego momentu, kiedy ją zobaczyliśmy. Piękny jasny odcień beżu, bufiaste rękawy i te marszczenia. Sukienka to model GIA, to klasyczny fason "babydoll", kosztuje na stronie LINE 449 złotych.

2. Nasz typ numer dwa to biała sukienka z ażurowym haftem, Zara, 89,90 zł.

3. Numer trzy to sukienka babydoll w kwiaty, Bershka, przeceniona ze 109 na 87 złotych.

4. Piękna sukienka w kolorze nude to propozycja od H&M, z serii Conscious. Krótka szeroka sukienka z delikatnego materiału z falbankową stójką to strzał w dziesiątkę. W H&M kosztuje tylko 99 zł.

5. A co powiecie na sukienkę babydoll w wersji w kwiaty? Oto piękna zwiewna sukienka marki Oh!Zuza. Kosztuje 315 złotych.

6. W naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć jeansowej sukienki babydoll. Bershka, 139 złotych.