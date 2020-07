Trendy lato 2020. Sukienka Małgorzaty Rozenek optycznie wyszczupla i podkreśla talię! Znamy markę i cenę

Małgorzata Rozenek pokazała się w sukience, która zrobiła prawdziwą furorę wśród jej fanek. Pojawiło się mnóstwo komentarzy z pytaniami, gdzie można dostać takie cudo. Sama gwiazda przyznała, że czuje się w niej świetnie! Zobaczcie gdzie i za ile można kupić sukienkę, która świetnie podkreśli talię i optycznie wyszczupli naszą sylwetkę. To prawdziwy hit lata 2020!

Małgorzata Rozenek w hitowej sukience na lato 2020. Optycznie wyszczupla i podkreśla talię!

Lato w pełni, a co za tym idzie, każda z pań chce wygląda rewelacyjnie! W wakacje zawsze odsłaniamy więcej ciała, dlatego nasze stylizacje powinny być odpowiednio dobrane, aby zakryć ewentualne mankamenty i podkreślić to, co w naszej figurze kochamy! Ostatnio na Instagramie Małgorzaty Rozenek pojawiło się zdjęcie, na którym świeżo upieczona mama Henryczka zapozowała w pięknej sukience, idealnej na upalne dni!

Sukienka tak bardzo spodobała się fankom, że nie mogły oderwać od niej wzroku. Natychmiast zaczęły dopytywać gwiazdę, gdzie można ją dostać.

- Gosiu ładnie wyglądasz... i szczuplutko w tej sukience - a mogę zapytać skąd sukienka? Jest boska! - Heniu oczywiście sweet, ale ta sukienka prześliczna - piszą fanki.

Gwiazda odpisała na część komentarzy. Przyznała, że sukienka ma świetny krój, który bardzo dobrze maskuje, a przez ściągacz w talii pięknie ją podreśla. Niedawno Małgorzata Rozenek przyznała, że po ciąży zostało jej do zrzucenia jeszcze 12 kilogramów. Patrząc na to zdjęcie w ogóle tego nie widać!

Sukienkę, którą ma na sobie Małgorzata Rozenek możecie kupić online na stronie le-desir.pl. Sukienka Lorenzo dostępna jest w kilku kolorach i kosztuje 700 zł. Wygląda się w niej naprawdę rewelacyjnie, a jeżeli chcecie ukryć jakieś ewentualne niedoskonałości figury, to ta kreacja z pewnością Wam na to pozwoli!

I jak Wam się podoba? My jesteśmy zachwyceni! A Małgorzata Rozenek wygląda w niej naprawdę rewelacyjnie!