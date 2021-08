Magda Mołek w płaszczu z wyprzedaży w Reserved wygląda jak milion dolarów. To idealna kurtka na jesień 2021.

Magda Mołek dodała jakiś czas na Instagram zdjęcie, które rozgrzało jej fanki ze względu na jej stylizację z błękitnym płaszczem przejściowym z Reserved w roli głównej. Parka w delikatnym pastelowym kolorze od razu również nam wpadła w oko. W połączeniu z subtelną urodą dziennikarki i jej anielskimi blond włosami całość wygląda rewelacyjnie. Magda Mołek do całości dobrała oryginalną brązową torebkę kopertówkę z błękitną klapą. Jej look jest rewelacyjny! Gdzie i za ile Magdzie Mołek udało się upolować ten cudny płaszcz? Sprawdźcie poniżej. Zobacz także: Anna Lewandowska nie rozstaje się z tym płaszczem na wiosnę 2021! Niemal identyczny kupisz w Zarze Płaszcze i kurtki przejściowe na jesień 2021 z Reserved Błękitny płaszcz-parkę na jesień 2021 możecie kupić w Reserved na wyprzedaży za 179,99 zł (wcześniej 299,99 zł). Płaszcz pochodzi z kolekcji limitowanej - dostępny jest obecnie tylko w sklepach online. Płaszcz ma klasyczny kołnierzyk, zapięcie na zatrzaski na całej długości oraz szeroki rękaw z patką zapinaną na zatrzaski. Płaszcz może się wydawać nieco oversizowy, ale dzięki talii regulowanej wewnętrznym ściągaczem możesz pięknie podkreślić swoją sylwetkę. Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Magda Mołek (@magda_molek) Magda Mołek zdecydowała się dokładnie na ten model. Kosztuje 179,99 zł i jest dostępny w Reserved. Skusisz się na podobny płaszcz w tym sezonie? My, patrząc na piękną Magdę Mołek, chcemy mieć identyczny w naszej szafie! Pamiętaj, że odpowiednio...