Geometryczne wzory na ubraniach i dodatkach, które po raz pierwszy ujrzały światło dzienne w latach 60. powróciły! Ten hit odświeżyły domy mody Prada i Louis Vuitton, wykorzystując go do swoich jesienno-zimowych kolekcji. Decyzja przejęciu tego trendu przez sieciówki takie jak H&M, Topshop czy New Look była już tylko kwestią czasu.







Teraz na sklepowych półkach bez problemu znajdziemy modne propozycje inspirowane właśnie geometrycznymi wzorami a la lata 60. Jeśli lubicie się wyróżniać i być na czasie, szczególnie polecamy wam geometryczny look od stóp do głów, który możecie osiągnąć decydując się na komplety np. w postaci bluzki (lub żakietu) i spódnic (bądź spodni), pokrytych jednakowym wzorem.





Tak prezentują się geometryczne propozycje z polskich sklepów:

