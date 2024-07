Rozkloszowana spódnica to niewątpliwy must-have tego sezonu. Jej zaletą jest to, że każdej stylizacji doda dziewczęcości i będzie pasowała do wszystkich rodzajów sylwetek, idealnie podkreślając talię.







W sieciówkach w tym sezonie możemy znaleźć mnóstwo propozycji rozkloszowanych spódnic z koła od monochromatycznych, po wzorzyste w stylu barokowym. Uszyte są najczęściej z aksamitu, bawełny, poliestru i czarnej skóry.







Taki model spódnicy będzie się na dawał zarówno na co dzień, jak i na wieczorne wyjście, a co najważniejsze nie będzie kosztował majątku, bowiem rozkloszowane spódnice w polskich sklepach można kupić już za 49zł.





Tak prezentują się najciekawsze propozycje modnych rozkloszowanych spódnic:

Reklama